Von der Leyen: Gegenzölle gegen USA erst Anfang August

Brüssel - Im Zollstreit mit den USA will die EU-Kommission ihre Gegenmaßnahmen nicht wie zunächst geplant am Montag in Kraft setzen, sondern verschiebt sie auf Anfang August. Das kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Sonntag an. Damit will die EU abwarten, ob eine Einigung mit den USA trotz der von US-Präsident Donald Trump am Samstag angedrohten Zollerhöhung auf 30 Prozent für EU-Importe noch möglich ist.

Bluttat in Traiskirchen: Zwei Tote und eine Schwerverletzte

Traiskirchen - Ein 67-Jähriger auf Haftausgang soll am Sonntagvormittag in Traiskirchen (Bezirk Baden) mit einer Langwaffe einen Mann getötet und eine Frau schwerst verletzt haben. Der Täter sei mit einem Fahrzeug geflüchtet und habe dann Suizid begangen, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Das männliche Opfer starb an Ort und Stelle. Die Frau wurde von einem Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Nordkorea bekräftigt Unterstützung für Russland

Pjöngjang/Seoul - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Russland einem Medienbericht zufolge weitere Unterstützung im Ukraine-Krieg zugesagt. Pjöngjang sei bereit, "alle Maßnahmen der russischen Führung bedingungslos zu unterstützen, um die Ursachen der Ukraine-Krise zu bewältigen", sagte Kim laut einem Bericht der staatlichen nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag. Kim äußerte sich bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow in der Küstenstadt Wonsan.

Iran zeigt Bereitschaft zur Diplomatie

Washington/Teheran/Jerusalem - Die iranische Regierung signalisiert vor dem Hintergrund anhaltender militärischer Spannungen mit dem Westen Bereitschaft zur Diplomatie. "Diplomatie steht nicht im Gegensatz zum Kampf, Widerstand und Verteidigung", schrieb Mohammad-Jafar Qaempanah, Leiter des iranischen Präsidialbüros, in der staatlichen Zeitung "Iran" (Sonntag). Ihm zufolge ist dies auch die offizielle Politik von Präsident Masoud Pezeshkian.

57-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand in Wien-Wieden

Wien - Ein 57-Jähriger ist am Samstag bei einem Wohnungsbrand in der Gußhausstraße in Wien-Wieden gestorben. Bemerkt wurde das Feuer im vierten Stock eines Mehrparteienhauses von Polizisten, die gerade auf Streifendienst waren und die aufsteigenden Rauchschwaden bemerkten. Die daraufhin alarmierte Berufsfeuerwehr bekämpfte den Zimmerbrand gegen 21.00 Uhr mit sechs Einsatzfahrzeugen und 27 Einsatzkräften.

Kassen-Zentralisierung war für Mattle "Fehler"

Wien - Für Anton Mattle (ÖVP) war die Gesundheitskassenreform, die unter der Regierung von Bundeskanzler Kurz (ÖVP) umgesetzt worden war, ein "Fehler". "Es braucht durchaus die Reform von der Reform", sagte der Tiroler Landeshauptmann am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Als Problem machte Mattle die Zentralisierung aus. So würden in den Bundesländern Defizite gespürt, die ausgeglichen gehörten, sagte er im Hinblick auf die "Reformpartnerschaft" mit dem Bund.

1,7 Millionen Captagon-Tabletten in Deutschland entdeckt

Landsberg - Die Polizei hat in Landsberg im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt Hunderte Kilogramm der Aufputschdroge Captagon in einem Gemüsehandel sichergestellt. Die Menge hat einen geschätzten Verkaufswert von mehr als 20 Millionen Euro, wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten. "Es dürfte sich dabei um eine der größten Einzelsicherstellungsmengen dieser Substanz in Deutschland handeln."

Okkult-Betrug in Österreich und Deutschland: Bisher 24 Opfer

Maria Enzersdorf - Im Fall von millionenschwerem Okkult-Betrug sind den Ermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich einem Bericht zufolge bisher 24 Geschädigte - 17 in Österreich und sieben in Deutschland - seit 2009 bekannt. Aufgrund der Vermögenswerte dürfte die Opferanzahl laut "Krone" (Sonntag-Ausgabe) bei knapp 100 im deutschsprachigen Raum liegen. Zudem soll die Bande 1,6 Millionen Euro an Sozialleistungen und Familienbeihilfe für fünf Minderjährige seit 2016 erhalten haben.

