"Konstruktives" Gespräch zwischen Putin und Witkoff im Kreml

Washington/Kiew (Kyjiw) - Kurz vor Ablauf eines Ultimatums von US-Präsident Donald Trump an Russland wegen des Ukraine-Kriegs ist sein Sondergesandter Steve Witkoff am Mittwoch in Moskau mit Russlands Staatschef Wladimir Putin im Kreml zusammengetroffen. Putin empfing den Unterhändler im Kreml zu einem rund dreistündigen Gespräch. Dieses wurde seitens des Kremls danach als "nützlich und konstruktiv" eingestuft. Zum konkreten Inhalt machten aber beide Seiten keine Angaben.

Wohl nächste Anklage in Causa Signa, Benko bleibt in U-Haft

Innsbruck/Österreich - In die Causa Signa ist am Mittwoch neuerlich Bewegung geraten: Nachdem bekannt wurde, dass der erste Strafprozess gegen den Signa-Gründer und Pleitier Ren� Benko am Landesgericht Innsbruck stattfinden wird, hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einen weiteren Vorhabensbericht an die Oberbehörden übermittelt. Damit könnte die nächste Anklage rund um den zerfallenen Immobilienkonzern bevorstehen. Benko bleibt jedenfalls vorerst weiter in U-Haft.

Trump verdoppelt Zölle für Indien auf 50 Prozent

Washington - US-Präsident Donald Trump hat gegen Indien zusätzliche Strafzölle in Höhe von 25 Prozent verhängt. Grund seien die anhaltenden Käufe russischen Öls durch Indien, erklärte das Weiße Haus am Mittwoch. Trump unterschrieb ein Dekret, das den Zollsatz für viele indische Produkte auf 50 Prozent verdoppelt. Es tritt in drei Wochen in Kraft.

Ehemaliges Benko-Prestigeobjekt Kaufhaus Tyrol verkauft

Innsbruck - Der Verkauf des Kaufhaus Tyrol im Herzen Innsbrucks - ein ehemaliges Prestigeobjekt des gefallenen Signa-Gründers Ren� Benko - ist am Mittwoch fixiert worden. Die neu gegründete Erwerbsgesellschaft KHT AcquiCo SARL übernahm das Innenstadt-Kaufhaus, wie es gegenüber der APA hieß. Betrieben wird es vom Unternehmen Midstad, das in Deutschland, Belgien, den Niederlanden sowie in Österreich Immobilien managt.

Israel veröffentlicht Räumungsaufruf für Stadt Gaza

Gaza/Jerusalem - Noch vor Beratungen über eine Ausweitung des Gaza-Kriegs hat die israelische Armee einen Räumungsaufruf für Wohngebiete im Süden der Stadt Gaza veröffentlicht. Der Militärsprecher in arabischer Sprache forderte die Einwohner des Viertels Al-Saitun dazu auf, sich sofort in Richtung Süden in die humanitäre Zone in Al-Mawasi zu begeben. Entsprechend vorheriger Warnungen weite die Armee ihren Einsatz in Richtung Westen aus, hieß es weiter in der Mitteilung.

Italien genehmigt Bau von Mega-Brücke nach Sizilien

Rom - Italien hat am Mittwoch endgültig grünes Licht für das Milliardenprojekt einer Brücke zwischen Sizilien und dem italienischen Festland gegeben. Die Entscheidung erfolgte durch ein technisches Komitee der Regierung, wie Verkehrsminister und Vizepremier Matteo Salvini mitteilte. Das Vorhaben sieht den Bau einer festen Verbindung über die Straße von Messina vor und zählt zu den umstrittensten Infrastrukturprojekten Italiens - mehrfach geplant, verschoben und wieder aufgenommen.

