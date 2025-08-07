Freispruch für Ex-Justizminister Brandstetter

Wien/Innsbruck - Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter ist am Donnerstag in seinem Prozess wegen falscher Zeugenaussage am Wiener Landesgericht freigesprochen worden. Es sei "nicht mit der erforderlichen Sicherheit feststellbar, dass Sie vorsätzlich falsch ausgesagt haben", stellte Richter Christoph Kraushofer fest. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig. Der Staatsanwalt meldete dagegen noch im Gerichtssaal Rechtsmittel an.

Treffen Putins mit Trump in den kommenden Tagen möglich

Washington - Der Kreml in Moskau hat eine Vereinbarung über ein bevorstehendes Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit seinem US-Kollegen Donald Trump bestätigt. Die Vorbereitungen für den Gipfel in den nächsten Tagen haben begonnen, wie Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow in einer vom Kreml veröffentlichen Sprachnachricht sagte. Zuvor hatte die US-Seite von solchen Plänen berichtet. Laut Uschakow ging die Initiative für das Treffen von der US-Seite aus.

Neue US-Zölle in Kraft: Wifo-Chef sieht Unsicherheiten

Washington/Wien - Die Frist für die Einführung der neuen US-Zölle auf viele Importe aus der EU ist abgelaufen. Die von Donald Trump angeordneten Handelsmaßnahmen sollten planmäßig um Mitternacht (Ortszeit Washington; Donnerstag 6.00 Uhr MESZ) in Kraft treten, wie der US-Präsident wenige Minuten zuvor auf seiner Plattform Truth Social bestätigte. Aus Sicht des Wifo-Chefs Gabriel Felbermayr bergen die US-Handelsmaßnahmen weiterhin große Unsicherheiten für die EU.

Ski-Weltmeisterin Venier zieht Karriere-Schlussstrich

Ranggen/Oberperfuss - Weltmeisterin Stephanie Venier beendet ihre Ski-Karriere. Die 31-jährige Tirolerin gab am Donnerstag auf einer Almhütte über ihrem Heimatort Oberperfuss ihren Rücktritt bekannt. Mit Gold im Super-G und Bronze in der Team-Kombi hatte Venier im vergangenen Winter in Saalbach-Hinterglemm für Furore gesorgt - trotz anhaltender Knieschmerzen. "Wer kann schon sagen, dass man es am Höhepunkt lässt", sagte Venier bei der Pressekonferenz.

Wohlgemuth: Dornauer-Rückzug 2027, dieser "bleibt im Spiel"

Innsbruck - Tirols Landeshauptmannstellvertreter und SPÖ-Chef Philip Wohlgemuth rechnet offenbar mit dem Polit-Rückzug seines Vorgängers Georg Dornauer im Zuge der Landtagswahl 2027. "Ich gehe nicht davon aus, dass er dann noch einmal kandidieren wird", sagte Wohlgemuth im APA-Interview über den Landtagsabgeordneten Dornauer. Dieser sah das offenbar etwas anders und meinte daraufhin in einer Reaktion gegenüber der APA: "Dornauer nimmt's locker und bleibt im Spiel."

15 Jahre Haft für Angeklagten im Linzer Mordversuch-Prozess

Linz - Der Prozess wegen versuchten zweifachen Mordes in Linz hat einem 46-Jährigen am Donnerstag 15 Jahre Haft gebracht. Die Geschworenen sprachen den Obdachlosen wegen des Messerangriffs auf seine Ex-Frau mit acht Ja-Stimmen des Mordversuchs schuldig. Die Attacke auf einen Mann werteten sie - ebenfalls einstimmig - als versuchte absichtlich schwere Körperverletzung. Das Urteil ist rechtskräftig.

Deutsche Richterkandidatin Brosius-Gersdorf tritt nicht an

Berlin - Die von der sozialdemokratischen SPD nominierte Kandidatin für Deutschlands Bundesverfassungsgericht, Frauke Brosius-Gersdorf, steht für das Amt nicht mehr zur Verfügung. Eine entsprechende Erklärung veröffentlichte die Bonner Kanzlei, die sie vertritt. Brosius-Gersdorf begründete den Schritt mit Widerstand in den Reihen der Fraktion der christdemokratischen Union (CDU/CSU) im Bundestag.

Japans Bevölkerung um 900.000 Menschen geschrumpft

Tokio - Japans Bevölkerung ist im vergangenen Jahr so stark geschrumpft wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen: 2024 ging die Anzahl der Japaner um 908.574 Menschen auf 120,6 Millionen zurück, wie neue Daten des Ministeriums für Innere Angelegenheiten zeigen. Das bedeutet einen Rückgang um 0,75 Prozent. Zugleich stieg die Zahl der ausländischen Einwohner deutlich.

