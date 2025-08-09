Trump und Putin reden über Gebietsabtretungen der Ukraine

Washington - US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin scheinen bei ihren Überlegungen für ein Kriegsende große Gebietsabtretungen der Ukraine einzupreisen - Kiew lehnt dies strikt ab. "Die Ukrainer werden ihr Land nicht dem Besatzer schenken", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag in einer Videobotschaft in Kiew. "Die Antwort auf die territorialen Fragen der Ukraine steht in der Verfassung der Ukraine. Davon wird niemand abweichen, und niemand kann abweichen."

Selenskyj warnt vor "Entscheidungen ohne die Ukraine"

London - Vor dem Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Kreml-Chef Wladimir Putin hat der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj vor "Entscheidungen ohne die Ukraine" gewarnt. Zugleich wollten sich noch am Samstag westliche Regierungsvertreter treffen, um über die neuesten Entwicklungen zu beraten. Trump hatte zuvor angekündigt, dass sein Treffen mit Putin am kommenden Freitag in Alaska im Nordwesten der USA stattfinden solle. Selenskyj ist nicht zu dem Gipfel eingeladen.

Verpflichtender Klimacheck für Gesetze soll 2026 kommen

Wien - Neue Gesetze, Verordnungen und größere Vorhaben des Bundes müssen ab 1. Jänner 2026 einem Klimacheck unterzogen werden. Dieser soll laut einer Information des von Norbert Totschnig (ÖVP) geführten Klimaschutzministeriums dazu beitragen, klimaschädliche Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Eine neue Servicestelle im Ministerium soll die Behörden dabei unterstützen und ein eigenes "Klimacheck-Tool" bereitstellen.

Wachsende Kritik an Israels Gaza-Plänen

New York/Wien - Der UNO-Sicherheitsrat bespricht an diesem Sonntag (16.00 Uhr deutscher Zeit, 10.00 Uhr Ortszeit) in einer Dringlichkeitssitzung Israels Absichten zur Eroberung und Besetzung der Stadt Gaza. Dieser vom israelischen Sicherheitskabinett am Freitag beschlossene Plan hatte weltweit Kritik ausgelöst. UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres warnte vor einer "gefährlichen Eskalation".

Hamas: Mindestens zehn Tote bei Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Im Gazastreifen sind nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes am Samstag mindestens zehn Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden. Die Vorfälle hätten sich im Zentrum des Palästinensergebiets ereignet, sagte Zivilschutz-Sprecher Mahmoud Bassal der Nachrichtenagentur AFP. Er warf der israelischen Armee vor, Zivilisten angegriffen zu haben, die sich nahe einer Verteilstelle für Hilfsgüter versammelt hätten. Die Armee äußerte sich zunächst nicht.

17-Jähriger nach Schüssen in New York festgenommen

New York - Drei Menschen sind mitten im Trubel des New Yorker Times Square durch Schüsse verletzt worden. Eine 18-Jährige, ein 19-Jähriger und ein 65-Jähriger befänden sich mit Schussverletzungen im Krankenhaus, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei in der Ostküstenmetropole. Sie seien in stabilem Zustand. Ein 17-Jähriger wurde festgenommen, eine Schusswaffe bereits sichergestellt.

Vier Raumfahrer von der ISS zurück auf der Erde

Cape Canaveral (Florida) - Nach rund fünf Monaten an Bord der Internationalen Raumstation sind vier Raumfahrer zurück auf der Erde. Mit einem "Crew-Dragon" des Raumfahrtunternehmens SpaceX von Tech-Milliardär Elon Musk landete die "Crew 10" im Meer vor der Küste des US-Staates Kalifornien, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde NASA zeigten. Am Vortag hatte der "Dragon" von der ISS abgedockt und war zu einer fast 18-stündigen Rückreise aufgebrochen.

Vier Verletzte bei Hüpfburg-Unfall in der Steiermark

St. Anna am Aigen - Bei einer Veranstaltung in St. Anna am Aigen (Bezirk Südoststeiermark) ist am Freitagabend eine Hüpfburg umgestürzt. Laut Polizei wurde eine 60-Jährige mit ihrem knapp zweijährigen Enkel von dieser getroffen und verletzt. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, als sie versuchten, die Hüpfburg mit einem Verankerungsseil zu halten. Sie erlitten Verbrennungen an den Händen.

