Zahl der Pflegegeld-Bezieher weiter gestiegen

Wien - Die Zahl der Pflegegeldbezieher ist zum Halbjahr neuerlich gestiegen und bleibt damit weiter über einer halben Million Personen. Erstmals wurde die Marke von 500.000 Anspruchsberechtigten bereits im Mai überschritten (mit 500.554 Betroffenen). Im Juni stieg die Zahl auf 501.205 und im Juli auf 502.304, wie die aktuellsten Daten des Sozialministeriums zeigen. Gegenüber dem Juli des Vorjahres (491.612) bedeutet das ein Plus von 2,17 Prozent bzw. 10.692 Personen.

Israelische Truppen nach Gaza-Stadt vorgedrungen

Gaza - Israelische Truppen sind nach Angaben palästinensischer Augenzeugen am Samstag in einen Teil der Stadt Gaza eingedrungen. Den Berichten zufolge wurden Soldaten in dem Viertel Sabra gesichtet, vor allem in der Nähe eines örtlichen Schulgebäudes. Die israelische Armee teilte auf Anfrage mit, man äußere sich nicht zu den Positionen ihrer Soldaten. Die israelische Führung hat einen Plan zur Einnahme der Stadt Gaza gebilligt.

Angehörige von Hamas-Geiseln fordern Waffenruhe

Tel Aviv - Angehörige israelischer Geiseln, die seit fast zwei Jahren im Gazastreifen festgehalten werden, haben ihre Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe im Krieg Israels gegen die militante Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen bekräftigt. "Seit 687 Tagen werden unsere Kinder in der Hölle von Gaza festgehalten", sagte Einav Zangauker, deren Sohn Matan am 7. Oktober 2023 entführt worden war, vor dem Eingang des Militärhauptquartiers in Tel Aviv.

Ukraine - Meinl-Reisinger gegen "Frieden um jeden Preis"

Alpbach - Der Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump, Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj und europäischen Spitzenpolitikern am Montag in Washington hat Österreichs Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) offenbar hoffnungsvoll gestimmt. Es gebe jetzt so etwas wie das "Momentum für diplomatische Bemühungen", sagte Meinl-Reisinger Samstagabend bei der Eröffnung der "Europe in the World Days" beim Europäischen Forum Alpbach. Aber: "Es darf keinen Frieden um jeden Preis geben."

Vier Tote bei Waldbränden in Portugal

Lissabon - Bei der Bekämpfung der großen Waldbrände hat es in Portugal ein viertes Todesopfer gegeben. Der Feuerwehrmann habe am Dienstag bei der Kleinstadt Sabugal im Osten des Landes schwere Verbrennungen erlitten und sei am Samstag in einem Spital in Porto gestorben, berichtete der staatliche TV-Sender RTP. Der 45-Jährige hatte demnach Verbrennungen von 75 Prozent seiner Haut erlitten. Damit kamen in Portugal und Spanien bei Waldbränden im August insgesamt acht Menschen ums Leben.

Salzburg schlägt LASK ungefährdet - Ried gewinnt bei BW Linz

Salzburg/Linz - Vizemeister Salzburg hat mit dem dritten Ligasieg in Serie zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernommen. Die Bullen setzten sich am Samstag locker mit 3:0 (2:0) gegen den LASK durch und profitierten auch von einem frühen Ausschluss von LASK-Kapitän Sascha Horvath (35.). Im Kellerduell feierte Aufsteiger Ried mit einem 2:0 (0:0) bei Blau-Weiß Linz den ersten Ligasieg, die Linzer haben nach vier Runden hingegen weiter keinen Punkt gesammelt.

