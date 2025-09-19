Plan für neue EU-Russland-Sanktionen: LNG-Verbot ab 2027

Brüssel - Nach dem vorläufigen Scheitern der US-Friedensinitiative für die Ukraine schlägt die EU-Kommission eine weitreichende Verschärfung der Sanktionen gegen Russland vor. Zudem will die Behörde nach Druck aus Washington den Termin für ein vollständiges Importverbot von Flüssigerdgas (LNG) aus Russland in die EU vorziehen, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte. Das Verbot soll demnach schon Anfang 2027 kommen, also ein Jahr früher.

Auch 24-Jährige nach Schüssen in Wien-Leopoldstadt gestorben

Wien - Im Fall der tödlichen Schüsse in Wien-Leopoldstadt am Dienstagabend ist auch die 24-jährige Tochter der getöteten 44-Jährigen im Krankenhaus ihren schweren Kopfverletzungen erlegen. Das hieß es auf APA-Nachfrage Freitagfrüh aus dem AKH. Der ebenfalls 44-jährige Täter und Ehemann sowie Vater der Opfer war nach der Tat und einem Schusswechsel mit der Polizei tot aufgefunden worden. Ein Suizid sei mit dem Obduktionsergebnis "in Einklang zu bringen", so die Exekutive.

Estland: Luftraum von russischen Kampfjets verletzt

Tallinn - Drei russische MiG-31-Kampfjets sind nach Angaben der estnischen Regierung am Freitag in den Luftraum des baltischen Landes und NATO-Mitglieds eingedrungen. Die drei Maschinen seien zwölf Minuten lang unerlaubt im estnischen Luftraum gewesen, sagte Außenminister Margus Tsahkna. Estland habe bei dem ranghöchsten russischen Diplomaten im Land Protest eingelegt. Der Vorfall ereignet sich vor dem Hintergrund erhöhter Spannungen an der Ostflanke der NATO.

UNO-Sicherheitsrat stimmte für Sanktionen gegen Iran

Washington/Teheran/Genf - Der UNO-Sicherheitsrat hat am Freitag einen Resolutionsentwurf zur weiteren Aussetzung der Sanktionen gegen den Iran nicht angenommen. Der 15-köpfige UNO-Sicherheitsrat stimmte am Freitag über den Resolutionsentwurf ab, nachdem Großbritannien, Frankreich und Deutschland am 28. August einen 30-tägigen Mechanismus zur Wiedereinführung von UNO-Sanktionen, den sogenannten Snapback-Mechanismus, eingeleitet hatten.

Elch "Emil" ist in Oberösterreich angekommen

Kronstorf - Der seit Wochen durch Österreich streifende Elch "Emil" ist wie erwartet in Oberösterreich angekommen. Am Freitagvormittag traf er in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) ein. Das Land Oberösterreich hat angekündigt, man werde "Emil" beobachten und überlege, ihn gegebenenfalls zu betäuben und an die tschechische Grenze zu bringen. Solange keine Gefahr bestehe, will man ihn aber das Land erkunden lassen, wurde am Freitag betont.

Wiener Jahreskarte bleibt für Blinde und Gehörlose gratis

Wien - Sehbehinderte, blinde und gehörlose Menschen werden in Wien auch weiterhin eine kostenlose Jahreskarte für die Öffis erhalten. Das teilte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) der APA am Freitag mit. Zunächst war geplant gewesen, die entsprechende Unterstützung zu beenden. Betroffene hätten die neue "Jahreskarte-Spezial" um 300 Euro kaufen können. Der Blindenverband hatte harsche Kritik an der Budgetmaßnahme geübt.

Fünf Gewalt-Verdachtsfälle am SOS-Kinderdorf-Standort Imst

Imst/Innsbruck/Moosburg - Nach dem Aufkommen von Gewaltverdachtsfällen bei SOS-Kinderdorf weiten sich die bekannten Details im Falle des Tiroler Standorts Imst aus. Es seien "fünf Fälle von Verdacht auf Kindeswohlgefährdung" an die Kinder- und Jugendhilfe gemeldet worden, bestätigte die Organisation der APA am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Tiroler Tageszeitung". Die Staatsanwaltschaft Innsbruck prüft nun einen möglichen Anfangsverdacht, sagte Sprecher Hansjörg Mayr der APA.

Israels Armee warnt vor "beispielloser Gewalt" gegen Hamas

Gaza - Die israelische Armee hat im Zuge ihrer Bodenoffensive in der Stadt Gaza einen Fluchtkorridor gesperrt und die Bewohner unter Androhung "beispielloser Gewalt" gegen die Hamas zur Flucht in den Süden über eine Alternativroute aufgerufen. Da der 48 Stunden zuvor vorübergehend geöffnete Korridor Salah al-Din fortan gesperrt sei, führe die einzige Fluchtroute in den Süden durch die Al-Rashid-Straße, erklärte Militärsprecher Avichay Adraee am Freitag im Onlinedienst X.

