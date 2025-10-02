Tirols SPÖ "feuert" Dornauer

Innsbruck - Georg Dornauer ist gefeuert: Zunächst wurde der Tiroler SPÖ Ex-Landeshauptmannstellvertreter und Landesparteichef am Donnerstag nach monatelangen parteiinternen Turbulenzen einstimmig aus dem Landtagsklub ausgeschlossen. Am Abend kam es dann ganz dick: Der mittlerweile "einfache" Landtagsabgeordnete wurde in einer kurzfristig einberufenen Sitzung des Landesparteivorstandes auch aus der Partei ausgeschlossen, wie im Anschluss in einem Medienstatement mitgeteilt wurde.

Putin gibt Europa die Schuld an anhaltendem Krieg

Sotschi/Washington - Kreml-Chef Wladimir Putin weist Europa die Schuld zu, dass der von ihm befohlene Krieg gegen die Ukraine weiter anhält. Viele Länder hätten versucht, eine friedliche Lösung zu finden, sagte er am Donnerstag beim politischen Diskussionsklub Waldai im Schwarzmeer-Badeort Sotschi. Die europäischen Länder mit ihrer Politik der ständigen Eskalation seien dafür verantwortlich, dass dies nicht gelungen sei. Die Ukraine forderte er auf, an den Verhandlungstisch zu kommen.

Europäer beschwören nötige Abwehr gegen Russland

Kopenhagen/Brüssel - Die meisten europäischen Regierungen haben auf einem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) einen verstärkten Abwehrkampf gegen Russland gefordert. "Der Krieg geht nicht nur gegen die Ukraine, sondern zielt auf Europa", sagte die dänische Ministerpräsidentin und Gastgeberin Mette Frederiksen. Bereits nach dem Treffen der 27 EU-Staaten am Mittwoch hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vom Aufbau eines "Drohnen-Walls" gesprochen.

Strafmaß gegen Sean "Diddy" Combs wird verkündet

New York - Im Verfahren gegen den US-Rapper Sean "Diddy" Combs soll am Freitag (ab 16.00 Uhr MESZ) in New York das Strafmaß zur Verurteilung wegen Prostitution verkündet werden. Während die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten anvisiert, fordert die Verteidigung des Rappers eine Höchststrafe von 14 Monaten. Diese hätte Combs, der seit rund einem Jahr in einem Gefängnis im New Yorker Stadtteil Brooklyn einsitzt, bereits größtenteils verbüßt.

Putin signalisiert Unterstützung für Trumps Friedensplan

Sotschi - Russland ist nach Angaben von Präsident Wladimir Putin bereit, den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Nahen Osten zu unterstützen. Wichtigstes Element einer Friedenslösung in der Region bleibe dabei eine Zweistaatenlösung mit Israel und Palästina, betonte Putin in Sotschi beim politischen Diskussionsklub Waldai.

Drei Tote bei Terrorangriff auf Synagoge in Manchester

Manchester - Nach dem Angriff vor einer Synagoge in Manchester mit zwei Toten gehen die Ermittler von einer Terrortat aus. Das teilte ein Sprecher der Polizei in London mit. Drei Menschen wurden beim Anschlag getötet, darunter der mutmaßliche Täter, der von der Polizei erschossen worden sei. Mehrere Personen seien in einem ersten Zustand, hieß es. Der britische Premier Keir Starmer und König Charles äußerten sich bestürzt über den Vorfall am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur.

Defekte U1 sorgte für Rauchentwicklung am Wiener Praterstern

Wien - Ein defekter Zug der Wiener U-Bahn-Linie U1 hat am Donnerstagabend für Rauchentwicklung und einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Verletzte gab es nicht. Bei dem Zug sei beim Einfahren in die Station Praterstern ein Defekt bemerkt worden, sagte eine Sprecherin der Wiener Linien zur APA. Die Fahrgäste wurden gebeten, auszusteigen. Auf einem Abstellgleis in Richtung Vorgartenstraße kam es dann zur Rauchentwicklung. Der Einsatz wurde laut Feuerwehr inzwischen beendet.

Fünf Tote durch Brand in Hotel in Costa Rica

San Jose - Bei einem Brand in einem Hotel in Costa Rica sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr im Onlinedienst Facebook schrieb, brach das Feuer am Donnerstag im Morgengrauen im dritten Stock des Hotels "Oriente" im Zentrum von San Jos� aus, der Hauptstadt des mittelamerikanischen Landes. Ein älteres Paar wurde den Angaben zufolge tot im Bett gefunden, es hielt sich noch im Tod umschlungen. Drei weitere Menschen wurden tot rund 15 Meter weiter gefunden.

