Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf dienstfrei gestellt

Wien - Im Zuge der Missbrauchscausa bei SOS-Kinderdorf ist der langjährige Geschäftsführer Christian Moser dienstfrei gestellt worden. Das berichtete zuerst die Wochenzeitung "Falter". Wie die Organisation am Samstag per Aussendung bekanntgab, habe der Aufsichtsrat in Absprache mit Moser selbst beschlossen, ihn von allen Geschäftsführertätigkeiten zu entbinden bis die Ergebnisse der neu gegründeten Untersuchungskommission vorlägen. Moser saß rund 17 Jahre in der Geschäftsführung.

Klage gegen erhöhte US-Visagebühr für Fachkräfte

San Francisco/Washington - Gewerkschaften und Berufsverbände aus verschiedenen Bereichen haben Klage gegen die erhöhten Visagebühren der US-Regierung eingereicht. Die Organisationen argumentierten in der am Freitag (Ortszeit) vorgelegten Klage, die vor rund zwei Wochen eingeführte Gebühr von 100.000 Dollar (rund 85.000 Euro) pro Visum sei illegal. Die Neuregelung hätte vom Kongress beschlossen werden müssen - und nicht durch ein präsidiales Dekret eingeführt werden dürfen.

Dutzende Verletzte in der Ukraine nach Beschuss von Bahnhof

Kiew (Kyjiw)/St. Petersburg - In der nordostukrainischen Region Sumy sind nach Behördenangaben vom Samstag mindestens 30 Menschen beim Beschuss eines Bahnhofs verletzt worden. In der Stadt Schostka nördlich der Gebietshauptstadt seien Bahnmitarbeiter und die Passagiere eines Personenzugs zu Schaden gekommen, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Hryhorow, bei Telegram mit. Die Mitteilung unterlegte er mit einem Foto, auf dem ein brennender und völlig zerstörter Waggon zu sehen war.

Tote bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Israels Armee hat örtlichen Behörden zufolge seine Angriffe im Gazastreifen am Samstag fortgesetzt. Sechs Menschen seien dabei ums Leben gekommen, hieß es. Vier Personen seien in einem Haus in Gaza-Stadt getötet worden, teilten palästinensische Behörden und medizinisches Personal mit. Zwei weitere Menschen seien in Khan Younis im Süden des Gazastreifens ums Leben gekommen.

Hamas will "alle Fragen" zu US-Friedensplan klären

Jerusalem/Gaza - Die militant-islamistische Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen hat sich nach eigenen Angaben zu Gesprächen über den von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplan bereit erklärt. Die islamistische Palästinenserorganisation sei bereit, "unverzüglich Verhandlungen aufzunehmen, um alle Fragen zu klären", sagte ein namentlich nicht genannter hochrangiger Hamas-Funktionär am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.

Japan bekommt mit Sanae Takaichi erste Regierungschefin

Tokio - Japan wird künftig erstmals von einer Frau regiert werden. Die Erzkonservative Sanae Takaichi (64) gewann am Samstag das Rennen um den Vorsitz der regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) und wird damit aller Voraussicht nach auch die erste Ministerpräsidentin des Landes. In Japan wird üblicherweise der Parteivorsitzende auch Regierungschef. Die Wahl zur Premierministerin im Parlament ist für den 15. Oktober angesetzt.

Maroder Reisebus aus der Ukraine in Kärnten gestoppt

Klagenfurt - Ein maroder Reisebus aus der Ukraine ist am Freitag auf der Südautobahn (A2) im Bereich der Nordumfahrung Klagenfurt aus dem Verkehr gezogen worden. Die Bremsen des elf Jahre alten Reisebusses funktionierten nicht bzw. kaum, die Bremseinrichtungen waren laut Polizei stark angerostet bzw. deformiert. Wegen Gefahr in Verzug wurde die Weiterfahrt untersagt. Die elf Bus-Insassen setzten ihre Heimreise nach einer kurzen Pause mit einem Ersatzfahrzeug fort.

Jugendlicher starb bei Verkehrsunfall im Bezirk Amstetten

Ferschnitz - Bei einem Verkehrsunfall in Ferschnitz (Bezirk Amstetten) ist am Samstag in den frühen Morgenstunden ein 17-Jähriger getötet worden. Der Jugendliche war mit drei weiteren jungen Menschen in einem Auto unterwegs gewesen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Ein 18-Jähriger wurde schwer verletzt. Der ebenfalls 18 Jahre alte Pkw-Lenker aus dem Bezirk Scheibbs besitzt keinen Führerschein, ein Alkomattest verlief positiv.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red