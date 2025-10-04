Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf dienstfrei gestellt

Wien - Im Zuge der Missbrauchscausa bei SOS-Kinderdorf ist der langjährige Geschäftsführer Christian Moser dienstfrei gestellt worden. Das berichtete zuerst die Wochenzeitung "Falter". Wie die Organisation am Samstag per Aussendung bekanntgab, habe der Aufsichtsrat in Absprache mit Moser selbst beschlossen, ihn von allen Geschäftsführertätigkeiten zu entbinden bis die Ergebnisse der neu gegründeten Untersuchungskommission vorlägen. Moser saß rund 17 Jahre in der Geschäftsführung.

Oasis-Gitarrist unterbricht Tour für Krebsbehandlung

London - Der Gitarrist der Britpopband Oasis, Paul Arthurs, muss nach eigenen Angaben wegen einer Krebsbehandlung die laufende Tournee unterbrechen. Anfang des Jahres sei bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert worden, teilte Arthurs in einem X-Beitrag mit. Da er gut auf die Therapie anspreche, habe er zunächst bei der Tour der Band um die Brüder Liam und Noel Gallagher teilnehmen können. Nun lege er eine Pause ein, um "die nächste Phase meiner Behandlung" durchführen zu können, hieß es.

Dutzende Verletzte in der Ukraine nach Beschuss von Bahnhof

Kiew (Kyjiw)/St. Petersburg - In der nordostukrainischen Region Sumy sind nach Behördenangaben vom Samstag mindestens 30 Menschen beim Beschuss eines Bahnhofs verletzt worden. In der Stadt Schostka nördlich der Gebietshauptstadt seien Bahnmitarbeiter und die Passagiere eines Personenzugs zu Schaden gekommen, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Hryhorow, bei Telegram mit. Die Mitteilung unterlegte er mit einem Foto, auf dem ein brennender und völlig zerstörter Waggon zu sehen war.

Tote bei neuen israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Israels Armee hat örtlichen Behörden zufolge seine Angriffe im Gazastreifen am Samstag fortgesetzt. Sechs Menschen seien dabei ums Leben gekommen, hieß es. Vier Personen seien in einem Haus in Gaza-Stadt getötet worden, teilten palästinensische Behörden und medizinisches Personal mit. Zwei weitere Menschen seien in Khan Younis im Süden des Gazastreifens ums Leben gekommen.

Tschechien-Wahl: Babiš zeichnet sich als Sieger ab

Prag - Die populistische oppositionelle Bewegung ANO von Milliardär Andrej Babiš zeichnet sich erwartungsgemäß als Sieger der tschechischen Parlamentswahl ab, die am Samstag zu Ende gegangen ist. Dies geht aus den Informationen des Tschechischen Statistikamtes (ČS�) hervor. Nach Auszählung von rund sieben Prozent der Wahllokale lag ANO bei 39 Prozent.

Holzleitner will "Solidarbeitrag" von Medizinabsolventen

Wien - Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) wünscht sich beim Medizinstudium einen "solidarischen Beitrag" der Studierenden: Wer das kostenlose Studium an einer öffentlichen Medizin-Uni absolviert hat, sollte sich im Gegenzug verpflichten müssen, eine gewisse Zeit dem öffentlichen Gesundheitssystem zur Verfügung zu stehen. Derzeit werde geprüft, welche Art der Verpflichtung konkret rechtlich möglich wäre, so Holzleitner zur APA.

Kommunalwahlen in Georgien in angespanntem Klima

Tiflis/Brüssel - Inmitten der angespannten politischen Lage in Georgien rund um die von der Regierung trotz Protesten durchgezogene außenpolitische Orientierung an Moskau hat die Ex-Sowjetrepublik im Südkaukasus am Samstag Kommunalwahlen abgehalten. Teile der Opposition riefen zum Boykott der Abstimmung und zum Widerstand auf. Der inhaftierte Ex-Präsident Micheil Saakaschwili appellierte an seine Anhänger, "die letzte Chance" zur Rettung der georgischen Demokratie zu nutzen.

Mann gab im Bezirk Wiener Neustadt mehrere Schüsse ab

Wöllersdorf - Erbost über ein parkendes Fahrzeug dürfte ein 54-Jähriger am Freitagabend dessen Lenker, einen 31-jährigen rumänischen Staatsbürger, in Wöllersdorf in seinem Heimatbezirk Wiener Neustadt mit einer Faustfeuerwaffe bedroht haben. Der Mann soll dabei nach Polizeiangaben mehrmals sowohl in die Luft als auch in den Boden geschossen haben, ehe er sich auf sein Grundstück zurückzog. Dort wurde er in der Folge von Kräften des EKO Cobra festgenommen.

