US-Gericht stoppt Trumps Massenentlassungen im Shutdown

Washington/San Francisco - Ein US-Gericht hat die Regierung von Präsident Donald Trump angewiesen, die geplanten Massenentlassungen während des teilweisen Regierungsstillstands vorerst zu stoppen. Bundesrichterin Susan Illston begründete ihre Entscheidung am Mittwoch in San Francisco mit öffentlichen Äußerungen von Trump und Vought, die nach ihrer Darstellung auf politische Motive für die Entlassungen hindeuteten. Trump habe etwa erklärt, die Kürzungen würden auf "Behörden der Demokraten" abzielen.

Riss in Flugzeugscheibe: Hegseth musste zwischenlanden

Washington/London/Brüssel - US-Pentagonchef Pete Hegseth hat auf einem Flug von Europa Richtung Washington nach Angaben seines Sprechers wegen eines Risses in einer Flugzeugscheibe eine außerplanmäßige Zwischenlandung einlegen müssen. Das Flugzeug des Verteidigungsministers, den die US-Regierung seit kurzem "Kriegsminister" nennt, landete in Großbritannien, wie der Pentagon-Sprecher auf der Plattform X mitteilte.

Benko zu zweijähriger Haftstrafe verurteilt

Innsbruck/Österreich - Der gestrauchelte Ex-Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer Ren� Benko wurde am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen betrügerischer Krida von einem Schöffensenat zu einer unbedingten zweijährigen Haftstrafe verurteilt. In der Causa rund um eine Miet- und Betriebskostenvorauszahlung über 360.000 Euro wurde er zwar freigesprochen, hinsichtlich einer 300.000-Euro-Schenkung an seine Mutter aber schuldig befunden.

Hamas übergibt zwei weitere Leichen von Geiseln

Jerusalem/Gaza - Die islamistische Hamas hat die Leichen von zwei weiteren getöteten Geiseln übergeben. Die israelische Armee teilte am Mittwochabend mit, vier Särge seien Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt worden und diese seien auf dem Weg zur Übergabe an das Militär. Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. 19 von ihnen verbleiben noch im Gazastreifen.

Selenskyj: Gespräche in den USA bringen Kriegsende näher

Kiew (Kyjiw) - Nach Meinung des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj können die am Freitag in Washington anstehenden Gespräche mit US-Präsident Donald Trump ein Ende des Krieges mit Russland näher bringen. "Gerade die Vereinigten Staaten haben die Möglichkeit, einen solch globalen Einfluss auszuüben", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Die vorliegende Tagesordnung sei sehr inhaltsreich.

Schönborn-Nachfolge: Entscheidung wohl schon am Donnerstag

Wien - Der neue Wiener Erzbischof dürfte bereits demnächst feststehen. Am morgigen Donnerstag wird der Ministerrat laut APA-Informationen aus Regierungskreisen in einem Umlaufbeschluss den neuen Oberhirten absegnen. Als klarer Favorit gilt Josef Grünwidl, der seit 22. Jänner als apostolischer Administrator in der Diözese dient. Der damalige Erzbischof Christoph Schönborn hatte sich davor in den Ruhestand zurückgezogen.

Pensionsanpassung passiert den Nationalrat

Wien - Der Nationalrat beschließt am Donnerstag die Pensionsanpassung für das nächste Jahr. Notwendig ist dies, da diesmal die Inflation nicht für alle Ruhensbezüge abgegolten werden soll, sondern nur für jene bis 2.500 Euro. Darüber gibt es einen Fixbetrag von 67,50 Euro im Monat. Ein weiterer Beschluss betrifft die Weiterbildungshilfe, die die bisherige Bildungskarenz ersetzt. Unter anderem wird es nicht mehr möglich sein, mit der Bildungskarenz an eine Elternkarenz anzuschließen.

Fed-Bericht: US-Wirtschaft stagniert

Washington - Die Konjunktur in den USA hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, während sich der Arbeitsmarkt weitgehend stabil zeigte. Zugleich meldeten jedoch mehr Unternehmen einen Stellenabbau, wie der am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) feststellt. Wegen des teilweisen Regierungsstillstands in den USA rückt die Erhebung stärker in den Fokus, da viele staatliche Stellen die Veröffentlichung von Konjunkturdaten aussetzten.

