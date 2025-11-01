Neue Angriffe Moskaus und Kiews auf Energieinfrastruktur

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland und die Ukraine haben erneut gegenseitig Energieinfrastruktur ins Visier genommen. Ein russischer Angriff habe in der Nacht auf Samstag einen Brand in einer Gasanlage in der ukrainischen Region Poltawa ausgelöst, erklärten Rettungsdienste. Die russischen Truppen haben ihre Angriffe auf ukrainische Energieanlagen in den vergangenen Monaten verstärkt. Dem staatlichen Energiekonzern Naftogaz zufolge wurde die Gasinfrastruktur seit Oktober mindestens achtmal attackiert.

Präsidentin Hassan zur Wahlsiegerin in Tansania erklärt

Daressalam - Im ostafrikanischen Tansania ist Amtsinhaberin Samia Suluhu Hassan zur Siegerin der von gewaltsamen Protesten gegen die Regierung begleiteten Präsidentschaftswahl erklärt worden. Die Wahlkommission teilte am Samstag mit, Hassan habe knapp 98 Prozent der Stimmen erhalten. Damit steht die 65-Jährige vor einer zweiten Amtszeit. Während der Präsidentschafts- und Parlamentswahl am Mittwoch und an den Tagen danach war es zu Massenprotesten und Ausschreitungen gekommen.

US-Richter ordnet Beibehaltung von Lebensmittelhilfen an

Washington - Millionen Amerikaner können nach dem angedrohten Wegfall ihrer Lebensmittelhilfe wegen des Shutdowns nun doch wieder Hoffnung schöpfen. Eine Bundesrichterin in Massachusetts schrieb in einer Anordnung, dass eine solche Aussetzung des Programms durch die US-Regierung rechtswidrig sei. Milliardenrücklagen, die früher extra für den Notfall aufgebaut worden waren, müssten eingesetzt werden.

Ärzte in Jamaika nach Hurrikan "Melissa" am Limit

Kingston - Weil der verheerende Hurrikan "Melissa" in Jamaika auch viele Krankenhäuser beschädigt hat, plant die Regierung des karibischen Inselstaats in fünf westlichen Bezirken die Errichtung von Feldlazaretten. Auch Ärzte und Pflegekräfte, die teils am Limit seien, müssten unterstützt werden, erklärte Gesundheitsminister Christopher Tufton. Die Strom- und Wasserversorgung ist aufgrund der Schäden an der Infrastruktur vielerorts unterbrochen.

Außenministerin Meinl-Reisinger in Ägypten

Kairo/Österreich - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) besucht am Samstag die ägyptische Hauptstadt Kairo. Sie vertritt Österreich bei der Eröffnung des Großen Ägyptischen Museums. Zudem ist ein Treffen mit ihrem ägyptischen Amtskollegen Badr Abdelatty in Kairo geplant.

Armutsexperte: Sozialhilfe-Debatte "total verengt"

Wien - Der Armutsexperte Martin Schenk plädiert dafür, bei der Debatte um die Sozialhilfereform den Blick zu weiten. Derzeit sei die Debatte "total verengt" - und zwar auf die Frage der Kindersätze. Es gäbe aber viele Probleme darüber hinaus, die "massiv" seien. "Wenn man über die einen Probleme spricht, sollte man über die anderen nicht schweigen", verwies er etwa auf Mängel bei Wohnkosten, Soforthilfe oder grobe Lücken bei Menschen mit Behinderungen oder chronisch Kranken.

Berliner Flughafen nach Drohnensichtung kurzzeitig gesperrt

Berlin - Nach einer vorübergehenden Pausierung wegen der Sichtung einer Drohne am Freitagabend hat der Berliner Hauptstadtflughafen BER am Samstag seinen regulären Betrieb aufgenommen. Es gebe keine Beeinträchtigungen mehr, sagte ein Sprecher des Flughafens der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Der Flugbetrieb war am Abend für knapp zwei Stunden eingestellt worden. Eine Reihe von Flügen wurde umgeleitet.

Ab 1. November wieder situative Winterausrüstungspflicht

Wien - Vom 1. November bis 15. April gilt in Österreich wieder eine situative witterungsabhängige Winterausrüstungspflicht. Pkw dürfen ab Samstag dann bei Schnee, Schneematsch oder Eis nur dann fahren, wenn Winterreifen montiert sind. "Auch wenn man bei mildem Wetter noch mit Sommerreifen fahren darf, ist es ratsam, frühzeitig einen Termin für den Reifenwechsel zu vereinbaren", riet ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red