Novi Sad gedenkt Opfer des Bahnhofunglücks vor einem Jahr

Belgrad/Novi Sad - In Novi Sad findet am Samstag die Gedenkfeier für die 16 Opfer des Einsturzes des Bahnhofvordaches vor einem Jahr statt. Am 1. November 2024 stürzte kurz nach der Wiedereröffnung des Bahnhofes nach einer Renovierung das Dach ab. Die 24-jährige Medizinstudentin, Teodora Martinko, überlebte den Unfall als Einzige schwer verletzt. Die seit Mitte April amtierende Regierung von Ministerpräsident Djuro Macut erklärte den heutigen Samstag zum Trauertag.

Israel: Von Hamas übergebene Leichen keine Geiseln

Tel Aviv/Gaza - Bei sterblichen Überresten von drei Menschen, die von der islamistischen Hamas übergeben worden sind, handelt es sich nach israelischen Angaben nicht um vermisste Geiseln. Das hätten Untersuchungen des rechtsmedizinischen Instituts ergeben, teilte die israelische Armee am Samstag mit. Die sterblichen Überreste waren laut Berichten am Freitagabend Vertretern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) im Gazastreifen übergeben worden, das sie an die Armee übermittelte.

Außenministerin Meinl-Reisinger in Ägypten

Kairo/Österreich - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) besucht am Samstag die ägyptische Hauptstadt Kairo. Sie vertritt Österreich bei der Eröffnung des Großen Ägyptischen Museums. Zudem ist ein Treffen mit ihrem ägyptischen Amtskollegen Badr Abdelatty in Kairo geplant.

Betagtes Ehepaar in Wohnung in Wien beraubt

Wien - Zwei unbekannte Männer haben am Freitagabend in Wien-Hietzing ein betagtes Ehepaar - einen 69-jährigen Mann und eine 79-jährige Frau - in deren Wohnung überfallen und ausgeraubt. Laut Polizei sollen die Täter gegen 20.15 Uhr an der Gegensprechanlage einen für Halloween typischen Spruch gesagt haben, woraufhin ihnen das Haustor geöffnet wurde.

Strabag wehrt sich gegen Vorwürfe aus Ungarn

Wien - Der Konflikt zwischen der Strabag und der ungarischen Regierung um einen von der Strabag gebauten Abschnitt der ungarischen Autobahn M30 hat sich verschärft: Der ungarische Verkehrsminister J�nos L�z�r von der Regierungspartei Fidesz warf dem österreichischen Baukonzern vor, die oppositionelle TISZA-Partei von P�ter Magyar zu unterstützen. Die Strabag solle die Bauschäden beheben und aus dem Land verschwinden, forderte der Minister. Die Strabag wies den Vorwurf von sich.

Ärzte in Jamaika nach Hurrikan "Melissa" am Limit

Kingston - Weil der verheerende Hurrikan "Melissa" in Jamaika auch viele Krankenhäuser beschädigt hat, plant die Regierung des karibischen Inselstaats in fünf westlichen Bezirken die Errichtung von Feldlazaretten. Auch Ärzte und Pflegekräfte, die teils am Limit seien, müssten unterstützt werden, erklärte Gesundheitsminister Christopher Tufton. Die Strom- und Wasserversorgung ist aufgrund der Schäden an der Infrastruktur vielerorts unterbrochen.

Neue Angriffe Moskaus und Kiews auf Energieinfrastruktur

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland und die Ukraine haben erneut gegenseitig Energieinfrastruktur ins Visier genommen. Ein russischer Angriff habe in der Nacht auf Samstag einen Brand in einer Gasanlage in der ukrainischen Region Poltawa ausgelöst, erklärten Rettungsdienste. Die russischen Truppen haben ihre Angriffe auf ukrainische Energieanlagen in den vergangenen Monaten verstärkt. Dem staatlichen Energiekonzern Naftogaz zufolge wurde die Gasinfrastruktur seit Oktober mindestens achtmal attackiert.

Präsidentin Hassan zur Wahlsiegerin in Tansania erklärt

Daressalam - Im ostafrikanischen Tansania ist Amtsinhaberin Samia Suluhu Hassan zur Siegerin der von gewaltsamen Protesten gegen die Regierung begleiteten Präsidentschaftswahl erklärt worden. Die Wahlkommission teilte am Samstag mit, Hassan habe knapp 98 Prozent der Stimmen erhalten. Damit steht die 65-Jährige vor einer zweiten Amtszeit. Während der Präsidentschafts- und Parlamentswahl am Mittwoch und an den Tagen danach war es zu Massenprotesten und Ausschreitungen gekommen.

