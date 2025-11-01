Tausende gedenken in Novi Sad der Opfer des Bahnhofunglücks

Belgrad/Novi Sad - In Novi Sad haben am Samstag Tausende Menschen die Gedenkfeier für die 16 Opfer des Einsturzes des Bahnhofvordaches vor einem Jahr besucht. Am 1. November 2024 stürzte kurz nach der Wiedereröffnung des Bahnhofs nach einer Renovierung das Dach ab. Die 24-jährige Medizinstudentin, Teodora Martinko, überlebte den Unfall als Einzige schwer verletzt. Die seit Mitte April amtierende Regierung von Ministerpräsident Djuro Macut erklärte den heutigen Samstag zum Trauertag.

Südkoreas Präsident will weiter Annäherung an Nordkorea

Gyeongju - Der südkoreanische Präsident Lee Jae-myung möchte trotz regelmäßiger Anfeindungen aus Nordkorea den Kurs der Annäherung gegenüber Pjöngjang fortsetzen und hofft dabei auf Hilfe von China. "Wir unternehmen proaktiv Schritte, damit der Norden Vertrauen fasst und sich sicherer fühlt", sagte Lee am Samstag während einer Pressekonferenz nach dem Gipfeltreffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im südkoreanischen Gyeongju.

Betagtes Ehepaar in Wohnung in Wien beraubt

Wien - Zwei unbekannte Männer haben am Freitagabend in Wien-Hietzing ein betagtes Ehepaar - einen 69-jährigen Mann und eine 79-jährige Frau - in deren Wohnung überfallen und ausgeraubt. Laut Polizei sollen die Täter gegen 20.15 Uhr an der Gegensprechanlage einen für Halloween typischen Spruch gesagt haben, woraufhin ihnen das Haustor geöffnet wurde.

Strabag wehrt sich gegen Vorwürfe aus Ungarn

Wien - Der Konflikt zwischen der Strabag und der ungarischen Regierung um einen von der Strabag gebauten Abschnitt der ungarischen Autobahn M30 hat sich verschärft: Der ungarische Verkehrsminister J�nos L�z�r von der Regierungspartei Fidesz warf dem österreichischen Baukonzern vor, die oppositionelle TISZA-Partei von P�ter Magyar zu unterstützen. Die Strabag solle die Bauschäden beheben und aus dem Land verschwinden, forderte der Minister. Die Strabag wies den Vorwurf von sich.

Israel: Von Hamas übergebene Leichen keine Geiseln

Tel Aviv/Gaza - Bei sterblichen Überresten von drei Menschen, die von der islamistischen Hamas übergeben worden sind, handelt es sich nach israelischen Angaben nicht um vermisste Geiseln. Das hätten Untersuchungen des rechtsmedizinischen Instituts ergeben, teilte die israelische Armee am Samstag mit. Die sterblichen Überreste waren laut Berichten am Freitagabend Vertretern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) im Gazastreifen übergeben worden, das sie an die Armee übermittelte.

18-jährige Frau bei Verkehrsunfall in Kärnten getötet

Saag - In Kärnten ist am Samstag in den frühen Morgenstunden eine 18-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei informierte, kam gegen 4.30 Uhr auf der Kärntner Straße (B83) bei Saag (Bezirk Klagenfurt-Land) ein mit vier jungen Frauen besetztes Auto in einer beginnenden Linkskurve von der Straße ab und prallte frontal gegen das Portal einer Bahnunterführung. Die drei weiteren Insassinnen im Wagen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Mehrere Verletzte bei Halloween-Partys in Tirol

Alpbach/Reutte - Zwei Halloween-Partys in Tirol haben in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrere Verletzte gefordert. Besonders eine Feier in Alpbach (Bezirk Kufstein) dürfte aus dem Ruder gelaufen sein und wurde aufgrund von insgesamt fünf Verletzten bei Schlägereien vorzeitig beendet. Auch in Reutte wurde bei einer Auseinandersetzung eine Person verletzt, berichtete die Polizei.

46 Personen nach Kellerbrand in Steyr evakuiert

Steyr - In Steyr ist es in der Nacht zum Samstag im Keller einer Wohnhausanlage zu einem Brand gekommen. Da insgesamt drei Wohnhäuser unterirdisch verbunden sind, breitete sich der Rauch auf mehrere Stiegenhäuser aus und versperrte den Bewohnern den Weg ins Freie, berichtete die Polizei. Die Feuerwehr musste laut Landespolizeikommando insgesamt 46 Menschen mit Leitern und Fluchthauben aus zwei der Häuser evakuieren. Das Feuer im Keller konnte rasch gelöscht werden.

