Österreich gedenkt der Opfer des Wiener Terroranschlags

Wien - Am fünften Jahrestag des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt haben am Sonntag Vertreter von Regierung, Stadt und Sicherheitsbehörden der Opfer des Terrorakts gedacht. An der Kranzniederlegung am Vormittag am Desider-Friedmann-Platz in der Nähe des Anschlagsorts nahmen Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), Staatssekretär Jörg Leichtfried (SPÖ), Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und der frühere Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) teil.

Zehn Menschen in Zug in England niedergestochen

London - Bei einem Messerangriff in einem Zug in England sind zehn Menschen verletzt worden - neun davon schwebten am Sonntagmorgen nach Angaben der Bahnpolizei noch in Lebensgefahr. Ein Passagier berichtete, er habe am Vorabend in dem Zug Richtung London einen Mann mit einem großen Messer und "überall Blut" gesehen. Das Motiv des Angriffes war unklar. Die Polizei vermeldete zwei Festnahmen wegen "Mordversuchs", von einem "terroristischen" Hintergrund ging sie nicht aus.

Lawinenunglück in Südtirol forderte fünf Todesopfer

Sulden - Ein tragisches Lawinenunglück im Südtiroler Ortlergebiet am Samstag hat fünf Todesopfer gefordert: Zwei Frauen und drei Männer aus Deutschland kamen ums Leben. Bei den am Sonntag Geborgenen handelte es sich um einen Vater und seine 17-jährige Tochter, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Die drei weiteren Verunglückten wurden bereits am Samstag geborgen.

Nigeria begrüßt Trump-Angebot für Kampf gegen Islamisten

Washington/Abuja - Nigeria zeigt sich offen für Unterstützung der USA im Kampf gegen islamistische Rebellen. Solange die territoriale Integrität des Landes gewahrt bleibe, sei dies kein Problem, sagte der Sprecher des nigerianischen Präsidenten Bola Tinubu am Sonntag. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor mit militärischen Maßnahmen in dem westafrikanischen Land gedroht, sollte die Regierung nicht schnell etwas gegen die Tötung von Christen unternehmen.

Wiederkehr glaubt an verfassungskonformes Kopftuchverbot

Wien - Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat sich am Sonntag "zuversichtlich" gezeigt, ein verfassungsgemäßes Gesetz für das Kopftuchverbot für Mädchen bis zur achten Schulstufe vorzulegen. Die in der Begutachtung eingebrachten Einwände würden nun eingearbeitet. Zwar entscheide am Ende der Verfassungsgerichtshof, "ob es hält oder nicht", sagte Wiederkehr in der ORF-"Pressestunde": "Es sind aber andere Rahmenbedingungen als noch vor ein paar Jahren."

Selenskyj: Tausende Drohnen und Bomben in einer Woche

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland allein in dieser Woche fast 1.500 Kampfdrohnen, 1.170 Lenkbomben und mehr als 70 Raketen gegen die Ukraine eingesetzt. "Es gab Treffer auf ganz normale Wohnhäuser und zivile Infrastruktur genauso wie zahllose Terrorangriffe, die auf den Energiesektor zielten", schrieb Selenskyj am Sonntag auf X.

Erneut Drohnen über von NATO genutzter Basis in Belgien

Brüssel - Über der belgischen und von der NATO genutzten Militärbasis Kleine-Brogel sind in der Nacht auf Sonntag erneut Drohnen gesichtet worden. Ein Störsender sei erfolglos eingesetzt worden, schrieb der belgische Verteidigungsminister Theo Francken auf der Plattform X. "Ein Hubschrauber und Polizeifahrzeuge verfolgten eine Drohne, verloren sie jedoch nach mehreren Kilometern."

Weitere Festnahmen zwei Wochen nach Louvre-Einbruch

Paris - Zwei Wochen nach dem Kronjuwelen-Diebstahl im Pariser Louvre haben die französischen Behörden zwei weitere Verdächtige in Untersuchungshaft genommen und offizielle Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet. Damit laufen nach Angaben der Staatsanwaltschaft nun Ermittlungsverfahren gegen insgesamt vier Verdächtige, darunter vermutlich drei der mutmaßlichen Einbrecher.

