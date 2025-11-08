Tötung in Wiener Lokal: Zweiter Verdächtiger in U-Haft

Wien - Ein zweiter Verdächtiger im Zusammenhang mit der Tötung eines 33-jährigen Tschetschenen in einem Lokal in Wien-Ottakring hat sich am Freitag im Landeskriminalamt Wien gestellt. Er befindet sich laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger in U-Haft. Nach dem namentlich bekannten Haupttäter wurde am Samstag weiterhin gefahndet. Dieser soll am Donnerstag sowohl auf den 33-Jährigen wie auch auf einen 55-Jährigen geschossen haben.

Mahrer räumt in Debatte um WKÖ-Gehälter "Fehler" ein

Wien/Innsbruck - In der Debatte um die Gehälter der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist ihr Präsident Harald Mahrer um Schadensbegrenzung bemüht. "Wir haben Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht", sagte er der "Presse", dem "Kurier" und Ö1. Er könne die Kritik nachvollziehen. Die Gehaltsanpassungen kommen dennoch. Gleichzeitig verteidigte Mahrer seinen Verdienst mit "viel Verantwortung", die teils massiven Zuwächse bei Landeskammerpräsidenten begründete er mit einer "Systemumstellung".

Nur in Oberösterreich steigen bisher Politikergehälter

Wien/Österreich - Die meisten Bundesländer verordnen wie der Bund fürs kommende Jahr eine Nulllohnrunde für die Spitzenpolitik. Einen anderen Weg geht nur Oberösterreich, wo die Politikerbezüge ab Juli um 3,3 Prozent erhöht werden. In Wien und dem Burgenland gibt es noch keine Entscheidung. In jedem Fall bleibt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig der Spitzenverdiener unter den Landeshauptleuten, sein burgenländischer Amtskollege Hans Peter Doskozil (beide SPÖ) Schlusslicht der Gehaltstabelle.

Vizekanzler Babler beauftragt Analyse zu Medienförderung-Neu

Wien - Medienminister Andreas Babler (SPÖ) hat am Samstag bekannt gegeben, im Rahmen der geplanten Reform der Medienförderung eine wissenschaftliche Analyse beauftragt zu haben. "Die derzeitige Medienförderung ist trotz ihres Umfangs von über 80 Millionen Euro nicht zielgerichtet genug", wurde Babler in einer Aussendung zitiert. Es gelte, Bedingungen zu schaffen, die Medien eine Weiterentwicklung ermöglichen und die journalistische Qualität "stärken aber auch einfordern."

Taifun "Kalmaegi": Zerstörung auf Philippinen und Vietnam

Hanoi/Manila - Der heftige Taifun "Kalmaegi" hat auf den Philippinen und in Vietnam eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Auf den Philippinen sei die Zahl der Toten auf über 200 gestiegen, teilte der Katastrophenschutz am Samstag mit. In Vietnam kamen nach Angaben der Regierung mindestens fünf Menschen ums Leben, drei weitere werden noch vermisst. Mit dem Sturm "Fung-Wong" ist zudem bereits der nächste Taifun unterwegs und bedroht bereits betroffenen Gebiete.

Russische Drohne traf Wohnhaus in Dnipro: Mehrere Tote

Saporischschja - Bei einem neuen russischen Drohnenangriff sind in der ukrainischen Industriestadt Dnipro mindestens drei Menschen getötet und zwölf weitere verletzt worden, darunter zwei Kinder. Laut Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj attackierten die russischen Streitkräfte in der Nacht auf Samstag mit 45 Raketen und 458 Drohnen vor allem Infrastruktur aus dem Energiesektor. Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits, 83 ukrainische Drohnen seien abgefangen worden.

ORF-Reporter Wehrschütz entging Drohnenangriff knapp

Wien - ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz (64) ist am Samstag in der Ukraine nur knapp einem Drohnenangriff entgangen. Einen entsprechenden Bericht der "Kronen-Zeitung" bestätigte der Kriegsberichterstatter des Österreichischen Rundfunks im Ö1-"Mittagsjournal". Er befand sich mit seinem Kamerateam in einem Auto nahe der Front, als die Attacke erfolgte. Verletzt wurde niemand. Laut Wehrschütz handelte es sich um eine russische FPV-Drohne "mit einer Sprengladung für einen Panzer".

Trump: Kein US-Regierungsvertreter bei G20-Gipfel

Washington/Pretoria - US-Präsident Donald Trump hat die Teilnahme seines Landes am G20-Gipfel in Südafrika abgesagt und dies mit "Menschenrechtsverletzungen" gegenüber Weißen begründet. Der Gastgeber Südafrika wies am Samstag die Vorwürfe erneut zurück und bedauerte die Absage der USA und verwies auf das jahrzehntelange, rassistische Apartheid-System, das sich gegen die schwarze Mehrheitsbevölkerung richtete.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red