USA und Ukraine einig über Friedensplan

Abu Dhabi - Washington und Kiew sind sich über die wichtigsten Fragen des US-Friedensplans einig geworden. "Unsere Delegationen haben eine Übereinkunft über die wichtigsten Bestimmungen des in Genf ausgehandelten Abkommens erzielt", schrieb der Sekretär des nationalen Sicherheitsrats der Ukraine, Rustem Umjerow, bei Facebook. Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf einen US-Regierungsbeamten über eine Einigung zwischen den USA und der Ukraine auf Bedingungen für ein Abkommen.

Vater stach mit Messer auf Tochter in Wien ein

Wien - Ein 50 Jahre alter Mann hat am Montagabend in Wien-Donaustadt seine 15 Jahre alte Tochter mit Faustschlägen attackiert und mehrfach mit einem Küchenmesser auf sie eingestochen. Die Jugendliche wurde mit lebensgefährlichen Stichverletzungen im Oberkörper und im Hals ins Krankenhaus gebracht. Der Vater - seine Staatsbürgerschaft ist ungeklärt - wurde noch am Tatort festgenommen, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, das Motiv ist noch unklar.

Meinl-Reisinger unterstützt Albanien bei EU-Beitritt 2030

Tirana - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) hat bei einem Besuch in Albanien ihre Unterstützung für einen EU-Beitritt des Westbalkanlandes bis 2030 zum Ausdruck gebracht. Die albanische Außen- und Europaministerin Elisa Spiropali bekräftigte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Meinl-Reisinger in Tirana das Beitrittsziel bis 2030. Bis 2027 wolle Tirana die EU-Beitrittsverhandlungen abschließen. "Wir teilen die gleichen Werte", sagte Spiropali.

Defizitverfahren - Österreich erfüllt derzeit EU-Vorgaben

Brüssel - Die EU-Kommission hat am Dienstag den Herbst-Teil ihres sogenannten Europäischen Semester-Pakets mit wirtschaftspolitischen Empfehlungen an die EU-Länder vorgelegt. Trotz erwarteter höherer Budgetdefizite der Bundesländer und einem voraussichtlich noch tieferen Haushaltsloch als angepeilt macht Brüssel keine neuen Vorgaben an Wien. Österreich dürfte laut Mitteilung der Kommission 2025 und 2026 die im Defizitverfahren vorgegebene Obergrenze bei den Nettoausgaben einhalten.

Hofreitschule wehrt sich gegen Tierquälerei-Vorwürfe

Wien - Die Spanische Hofreitschule hat am Dienstag medial kolportierte Vorwürfe etwaiger Tierquälerei "entschieden zurückgewiesen". "Das Wohlergehen unserer Lipizzaner hat für uns oberste Priorität", hieß es gegenüber der APA. Die Anschuldigungen stammen demnach aus einer zwei Jahre alten internen Befragung. Das in der Causa zuständige Landwirtschafts- und Umweltministerium (BMLUK) kündigte dennoch eine Prüfung an.

Deutsche Polizei führte Razzia gegen Bombendroher durch

Wiesbaden/Wien - Heimische Ermittler haben gemeinsam mit internationalen Partnerdiensten eine Tätergruppe ausgeforscht, die hunderte Bombendrohungen in Deutschland und Österreich verschickt haben. Am Dienstag gab es in Deutschland Razzien bei vier teils minderjährigen Beschuldigten. Die Drohnachrichten - mehr als 300 waren es alleine in Österreich - gingen unter anderem an Schulen, öffentliche Einrichtungen und Bahnhöfe und lösten teils großangelegte Polizeieinsätze und Evakuierungen aus.

Toter Säugling in Bremen im Müll entdeckt

Bremen - In Bremen in Deutschland ist am Dienstag ein toter Säugling im Müll gefunden worden. Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes fand ihn am Morgen beim Sortieren von Abfall im Hafengebiet, wie die Polizei mitteilte. Die Identität des Kindes und seine genaue Todesursache sind den Angaben nach noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Vier weitere Verdächtige nach Louvre-Einbruch festgenommen

Paris - Nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat die Polizei laut Staatsanwaltschaft vier weitere Verdächtige festgenommen. Es handle sich um zwei Männer im Alter von 38 und 39 Jahren und zwei Frauen im Alter von 31 und 40 Jahren. Die Ermittler äußerten sich zunächst nicht dazu, ob unter den Festgenommenen auch der noch gesuchte vierte Einbrecher ist. Medienberichte hatten zuvor unter Verweis auf Ermittler berichtet, dass der vierte Tatverdächtige geschnappt wurde.

red