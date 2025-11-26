Trump: Zeitgleiche US-Treffen mit Russland und Ukraine

Abu Dhabi - US-Präsident Donald Trump hat zwei zeitgleiche Treffen von US-Vertretern mit Russland und der Ukraine angekündigt, um über letzte strittige Punkte zum Friedensplan zu verhandeln. Es gebe nur noch wenige solcher Punkte, schrieb der Republikaner am Dienstag auf der Plattform Truth Social. In der Hoffnung, dass das Ganze finalisiert wird, habe er die zwei Treffen angewiesen. Zuvor hatte sich Trump optimistisch über einen baldigen Durchbruch in den Ukraine-Verhandlungen geäußert.

Meinl-Reisinger fordert eigenen Plan Europas für die Ukraine

Tirana - Kurz vor Beratungen der EU-Außenminister zum US-Friedensplan für die Ukraine hat die österreichische Chefdiplomatin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) die Notwendigkeit für einen eigenen Plan der Europäer betont. "Dies ist ein Schicksalsmoment der Europäischen Union", sagte Meinl-Reisinger am Rande ihres Besuchs in der albanischen Hauptstadt Tirana gegenüber Journalisten. Die Außenministerin sieht auch die Notwendigkeit für Gespräche der Europäer mit Moskau.

Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste

Wien/Schwechat - Der Flughafen Wien-Schwechat baut keine dritte Piste. Das Projekt werde nicht weiterverfolgt. Nach eingehender Analyse aller relevanten Entscheidungsfaktoren hat dies der Vorstand der Flughafen Wien AG am Dienstag beschlossen, teilte das Unternehmen am Abend mit. Man könne mit dem aktuellen Zwei-Pisten-System und dortigen Ausbauten auch weiterwachsen. Eine dritte Piste werde nur bei Bedarf in fernerer Zukunft womöglich wieder Thema - nach neuem Genehmigungsverfahren.

Rewe übernimmt 21 Unimarkt-Geschäfte

Wien/Traun - Nach dem Aus der Nahversorger-Kette Unimarkt übernimmt die Rewe-Gruppe 21 Filialen - 13 davon in Oberösterreich, sechs in der Steiermark und zwei in Niederösterreich. Die Mehrheit wird künftig als Adeg-Geschäfte betrieben, einige Standorte werden zu Billa- oder Penny-Filialen, teilte Rewe mit. Bereits in der Vorwoche hatte Spar angekündigt, 23 Standorte zu übernehmen. Insgesamt stehen gut 90 Unimarkt-Filialen zum Verkauf.

Oberstes Gericht: Bolsonaro muss sofort 27 Jahre in Haft

Bras�lia - Brasiliens früherer Präsident Jair Bolsonaro muss eine 27-jährige Haftstrafe wegen eines Putschversuchs ohne Verzug antreten. Der Oberste Gerichtshof des Landes ordnete am Dienstag nach dem formellen Abschluss des Falls den sofortigen Haftantritt an. Er soll seine Haftstrafe in der Zentrale der Bundespolizei in der Hauptstadt Brasilia antreten. Dort befand er sich bereits seit Samstag in Haft, nachdem er in einem anderen Fall seine elektronische Fußfessel manipuliert hatte.

Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit

Abuja - Nach Massenentführungen im westafrikanischen Nigeria sind 24 verschleppte Mädchen befreit worden. Die Schülerinnen seien wohlauf, teilte der nigerianische Präsidentensprecher Bayo Onanuga am Dienstag mit. Die Freilassung sei mit friedlichen Mitteln erreicht worden, um keine Leben zu gefährden. Details nannte er nicht. Präsident Bola Tinubu kündigte unterdessen an, mehr Soldaten in die gefährdeten Gebiete entsenden zu wollen, um weitere Entführungen zu verhindern.

Beschäftigte der Sozialwirtschaft protestieren in Wien

Wien - Bevor am Donnerstag die - bisher erfolglosen - Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft fortgesetzt werden, will die Arbeitnehmerseite den Druck erhöhen: Mit einem "Protesttag" in Wien samt Kundgebung von GPA und vida will man den Forderungen nach vier Prozent Lohnerhöhung Nachdruck verleihen. Die Arbeitgeberseite bot den rund 130.000 Beschäftigten im privaten Gesundheits-, Sozial- und Pflegebereich bisher 2,5 Prozent.

Tote Kinder bei Brand in Gmünd: Prozess gegen Mutter

Gmünd/Krems - Eine 25-jährige Mutter muss sich am Mittwoch in Krems wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Der fünfjährige Sohn der Frau soll im April in der Wohnung der Familie in Gmünd an ein Feuerzeug gelangt sein und damit gezündelt haben, während die Beschuldigte nach dem Konsum von Drogen am Vortag schlief. Der Bub und sein einjähriger Bruder atmeten Rauchgase ein und starben.

