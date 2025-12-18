EU meldet Kompromiss bei Mercosur-Agrarimporten

Brüssel/Rom/Bras�lia - Die EU hat im Streit über das Mercosur-Handelsabkommen einen Kompromiss bei den Kontrollen von Agrarimporten erzielt. Die Einigung der Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten sieht vor, dass eine Untersuchung eingeleitet wird, wenn die Einfuhrmengen um mehr als acht Prozent pro Jahr steigen, wie die dänische EU-Ratspräsidentschaft am Mittwochabend mitteilte.

EU-Gipfel sucht Lösung zur Nutzung russischer Vermögen

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Donnerstag in Brüssel zu einem zweitägigen Gipfel zusammen, der als entscheidend für die Zukunft der Ukraine, aber auch der EU selbst gilt. Dominiert wird das Treffen von der Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögen für die Ukraine, die dringend Geld braucht. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sowie EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas zeigten sich zuversichtlich, dass ein Ergebnis gelingen wird.

Urteilsverkündung wegen versuchten Mordes an Trump

Washington - Im US-Bundesstaat Florida wird am Donnerstag (17.00 Uhr MEZ) das Urteil im Prozess gegen Ryan Routh verkündet, der wegen versuchten Mordes an Donald Trump kurz vor der Präsidentschaftswahl im Herbst 2024 angeklagt ist. Routh war im September schuldig gesprochen worden, ihm droht eine lebenslange Haftstrafe. Der Mann hatte laut Anklage geplant, Trump während des Präsidentschaftswahlkampfs im September 2024 beim Golfspielen zu erschießen.

Trump: Vorgänger Biden für hohe Inflation verantwortlich

Washington - US-Präsident Donald Trump hat angesichts der bevorstehenden Kongresswahlen seinen demokratischen Vorgänger Joe Biden für die hohen Verbraucherpreise verantwortlich gemacht und zugleich die eigenen Erfolge gelobt. "Ich habe vor elf Monaten ein Chaos übernommen und ich bringe es in Ordnung", sagte Trump am Mittwoch in einer seltenen Ansprache aus dem Weißen Haus. Er senke die hohen Preise sehr schnell.

Wifo und IHS legen neue Konjunkturprognose vor

Wien - Die Wirtschaftsforscher von Wifo und IHS legen am Donnerstagvormittag ihre neue Prognose für Österreichs Wirtschaft und das gesamtstaatliche Defizit vor. Angesichts des leichten Wirtschaftswachstums in den ersten drei Quartalen 2025 ist eine Revision der Konjunkturprognose nach oben möglich. Im Oktober hatten Wifo und IHS für heuer ein Wirtschaftswachstum von 0,3 bzw. 0,4 Prozent prognostiziert.

Ukraine - USA und Russland verhandeln am Wochenende in Miami

Washington - Vertreter der USA und Russlands treffen sich nach Angaben aus dem Weißen Haus an diesem Wochenende in Miami zu Ukraine-Gesprächen. Geplant seien neue Gespräche über den Plan von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Krieges, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses am Mittwoch (Ortszeit). Am Sonntag und Montag hatte es in Berlin Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine, der USA und der Europäer gegeben.

Tote bei ukrainischen Drohnenangriffen auf Tanker in Rostow

Kiew (Kyjiw) - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf einen Tanker im Hafen der südrussischen Stadt Rostow am Don sind nach russischen Angaben mehrere Menschen ums Leben gekommen. Nach vorläufigen Informationen gebe es Todesopfer unter der Schiffsbesatzung, teilte der Gouverneur der Region Rostow am Don, Juri Sljussar, in der Nacht bei Telegram mit.

red