EU-Gipfel sucht Lösung zur Nutzung russischer Vermögen

Brüssel/Moskau - Die EU-Staats- und Regierungschefs sind am Donnerstag in Brüssel zu einem Gipfel zusammengekommen, der als entscheidend für die Zukunft der Ukraine, aber auch der EU selbst gilt. Dominiert wird das Treffen von der Nutzung der eingefrorenen russischen Vermögen für die Ukraine, die dringend Geld braucht. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) zeigte sich zuversichtlich, dass ein Ergebnis gelingen wird. Die EU-Spitzen drohen mit einem Endlosgipfel.

Russische und ukrainische Vertreter in USA erwartet

Washington - Die Verhandlungen über eine Beendigung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine werden in den kommenden Tagen in den USA fortgesetzt. Eine russische Delegation wird nach Angaben des Weißen Hauses am Wochenende zu Gesprächen mit US-Vertretern in Miami erwartet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte zudem an, dass eine Delegation seines Landes ab Freitag in den USA sein wird. Der genaue Zeitplan für die jeweiligen Gespräche war zunächst unklar.

Nach Rezession erwarten Wifo und IHS moderaten Aufschwung

Wien - Steigende Investitionen und ein höherer Staatskonsum haben Österreichs Wirtschaft im laufenden Jahr gestützt. Wifo und IHS erhöhten am Donnerstag ihre Konjunkturprognose für das laufende Jahr und 2026 leicht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) soll heuer real um 0,5 Prozent wachsen und im kommenden Jahr um 1,2 bzw. 1,0 Prozent. Im Oktober gingen die Ökonomen für 2025 von einem Wirtschaftswachstum von 0,3 (Wifo) bzw. 0,4 Prozent (IHS) aus und für 2026 von 1,1 bzw. 0,9 Prozent.

Wifo und IHS plädieren für stärkere Budgetsanierung ab 2027

Wien - Wifo und IHS plädieren für eine stärkere Budgetsanierung ab 2027. Die beiden Forschungsinstitute prognostizieren für heuer ein gesamtstaatliches Budgetdefizit in Österreich von 4,6 bzw. 4,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Infolge der Budgetkonsolidierung erwarten beide Institute im kommenden Jahr ein Defizit von 4,2 Prozent und 2027 von 4,0 Prozent.

EZB-Rat lässt Leitzins konstant

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) hält den Leitzins zum vierten Mal in Folge konstant. In der Dezember-Sitzung hielt der EZB-Rat am Einlagensatz von 2,0 Prozent fest. Diesen erhalten Banken für das Parken überschüssiger Gelder bei der EZB. Er dient als maßgebliches Steuerungselement für die Geldpolitik im Euroraum.

Unimarkt könnte ein Drittel seiner Filialen schließen

Traun - Zumindest 8 Unimarkt-Filialen sperren mit 20. Dezember zu. Es könnte aber insgesamt sogar rund ein Drittel der mehr als 90 Standorte treffen. "Wenn keine Nachfolgelösungen gefunden werden können, werden Standorte vom Markt genommen und geschlossen", so ein Unimarkt-Sprecher auf APA-Anfrage. 23 Filialen will Spar übernehmen und 21 Rewe. Für einzelne weitere führe man Gespräche mit selbstständigen Kaufleuten, die im Jänner finalisiert werden sollen.

Mann von Lastenaufzug in Wien eingeklemmt und getötet

Wien - Ein 53 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall in Wien-Donaustadt am Mittwochabend getötet worden. Er war von einem Lastenaufzug im Lager des Chips-Herstellers Kelly's eingeklemmt worden. Erst Feuerwehrleuten gelang es, den Aufzug anzuheben und den Mann zu bergen. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 53-Jährigen feststellen, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag.

Komplizin von erschossenem Einbrecher in Salzburg verurteilt

Salzburg - Am Landesgericht Salzburg ist am Donnerstag eine 30-jährige Ungarin wegen mehrerer Einbruchsdiebstähle zu einer großteils bedingten Haftstrafe verurteilt worden. Bei der Frau handelt es sich um die Lebensgefährtin und Komplizin jenes 31-jährigen Ungarn, der Ende Juli 2025 bei einem gemeinsamen Einbruchsversuch in der Stadt Salzburg von einem Hausbewohner erschossen wurde. Der 66-jährige Schütze sitzt seit Mitte Oktober wegen Mordverdachts in U-Haft.

