Selenskyj: Bedingungen für Gespräche mit USA und Russland

Miami (Florida)/Washington - Die Ukraine hat ihre Unterstützung für von den USA vorgeschlagene Dreier-Gespräche mit Russland an Bedingungen geknüpft. "Wenn ein solches ‍Treffen stattfinden könnte, um den Austausch von Kriegsgefangenen oder eine Einigung über ein dreiseitiges Treffen der Staats- und Regierungschefs zu ermöglichen, würden wir solche Vorschläge unterstützen. Mal sehen, wie sich die Dinge entwickeln", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag vor Journalisten in Kiew.

US-Justiz: Epstein-Akten nicht zugunsten Trumps geändert

Washington/New York - Das US-Justizministerium hat bei der Publikation von Akten zum Skandal des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein nach eigenen Angaben keine Dateien verändert, um Präsident Donald Trump zu schützen. Das sagte Vize-Justizminister Todd Blanche am Samstag. Die Akten enthalten zahlreiche Verweise auf den demokratischen Ex-Präsidenten ‌Bill Clinton, während Amtsinhaber Trump kaum erwähnt wird. Ein Sprecher Clintons warf dem Weißen Haus vor, so von Trump ablenken zu wollen.

Mattle: "Provokation"von Schellhorn, mehr Respekt von NEOS

Innsbruck/Österreich - Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) kritisiert NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn scharf. Dessen Aussage, sich drei statt neun Bundesländer vorstellen zu können, sei eine "Provokation", sagte der Landeschef im APA-Interview. Von den NEOS forderte Mattle "mehr Respekt" für die Bundesländer. Der Regierung sei es "nach wie vor nicht gelungen, das Vertrauen der Menschen zurückzuerobern". Während der Auszeit von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) ortete er ein Vakuum: "Er hat gefehlt."

Marterbauer stellt Förderkürzungen in Aussicht

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) sieht das Bundesbudget auf Kurs. Zuversichtlich stimmt ihn auch die "langsame wirtschaftliche Erholung", die "natürlich" die Bemühungen unterstütze, wie er am Samstag im Ö1-"Journal zu Gast" erklärte: "Man hatte ja zwei Jahre lang den Eindruck, es geht alles nach unten und in Österreich bricht alles zusammen." Nun sei "Licht am Ende des Tunnels". Ein neues Sparpaket schließt er dennoch nicht aus. Eine Förderkürzung sei "fix vereinbart".

Nahost-Vermittler fordern "Zurückhaltung" im Gazastreifen

Gaza/Miami - Nach Gesprächen über die Zukunft des Gazastreifens haben die USA, Ägypten, Katar und die Türkei Israel und die radikalislamische Hamas zur Zurückhaltung aufgefordert. "Wir appellieren an alle Parteien, ihre Verpflichtungen einzuhalten, Zurückhaltung zu üben und mit den Kontrollmaßnahmen zu kooperieren", ließ der US-Sondergesandte Steve Witkoff am Samstag im Onlinedienst X wissen. Witkoff hatte am Freitag Vertreter der drei Länder in Miami im US-Bundesstaat Florida getroffen.

Forbes: Elon Musk erste Person mit über 700 Mrd. Vermögen

Dover (Delaware)/Palo Alto (Kalifornien) - Das Nettovermögen von Tesla-Chef Elon Musk ist nach ⁠einer Gerichtsentscheidung in den USA auf 749 Milliarden Dollar (639,52 Mrd. Euro) gestiegen. Der Oberste Gerichtshof ‌des Bundesstaates Delaware setzte am Freitag ein Aktienoptionspaket im Wert von 139 Milliarden Dollar wieder in Kraft, das im vergangenen ‍Jahr für nichtig erklärt worden war. Dies geht aus der Milliardärsliste des Magazins "Forbes" hervor.

