Asiens Börsen fester

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt tendierte am Freitag zu Gewinnen.

Der ATX notierte bereits im frühen Handel höher und blieb auch anschließend auf grünem Terrain. Durch weitere Zuschläge am Nachmittag knackte sein bisheriges Allzeithoch bei 5.245,14 Zählern. Letztlich verabschiedet er sich 0,85 Prozent höher bei 5.234,55 Punkten aus dem Handel - und damit mit einem Rekordhoch auf Schlusskursbasis.

Die Wiener Börse hat sich am Freitag wieder auf ein neues Allzeithoch aufgeschwungen. Der ATX stieg gegen Mittag bereits über die Marke von 5.200,00 Punkten und konnte im Verlauf weiter zulegen.

Den Höhenflug lösten hauptsächlich die Finanzwerte aus. Ins Blickfeld der Anleger rückte auch die Wachstumsprognose der Österreichischen Nationalbank (OeNB). Die OeNB korrigierte ihre Vorhersage für 2025 etwas nach oben. Die Nationalbank rechnet nach ihrer Korrektur für 2025 mit einem realen BIP-Zuwachs von 0,6 Prozent, nach 0,3 Prozent im September. Für 2026 und 2027 erwarten die Ökonomen wie schon in der vorherigen Prognose ein Plus von 0,8 Prozent bzw. 1,1 Prozent. Die Inflation wird im kommenden Jahr deutlich sinken.

OeNB-Gouverneur und EZB-Ratsmitglied Martin Kocher schließt Zinsschritte nach oben oder unten im kommenden Jahr nicht aus. "Es gibt keine Vorfestlegung", sagte er mit Verweis auf die weiter unsichere gesamtwirtschaftliche Lage. "Damit soll die volle Optionalität der Geldpolitik weiter bestehen bleiben", so Kocher. Sollte es notwendig sein, könne die Europäische Zentralbank (EZB) rasch reagieren, fügte der Notenbanker an. Die EZB beließ am Donnerstag den wichtigen Einlagensatz zum vierten Mal in Folge bei 2,0 Prozent. Die Bank of Japan hob am Freitag den Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,75 Prozent an.

Meldungsseitig blieb es im Tagesverlauf ruhig.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt griffen vor dem Wochenende zu.

Der DAX nahm den Handel zunächst etwas schwächer auf und wechselte im weiteren Verlauf mehrfach das Vorzeichen. Nach einer längeren Phase nahe der Nulllinie brach das deutsche Börsenbarometer am Nachmittag nach oben aus. Letztlich verabschiedet sich das deutsche Börsenbarometer 0,37 Prozent fester bei 24.288,40 Stellen ins Wochenende.

Nach Anfangsverlusten konnte sich der deutsche Aktienmarkt nicht für eine Richtung entscheiden, bewegte sich aber am Nachmittag in die Gewinnzone. Im Dezember steht der Leitindex mit mehr als einem Prozent im Plus und in der Jahresbilanz mit mehr als 21 Prozent. Im Handelsverlauf hätte es am Freitag noch einmal spannend werden können, hieß es. "Es ist der größte und wichtigste Optionsverfall des Jahres", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners mit Blick darauf, dass Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen auslaufen. Den Dreh- und Angelpunkt sieht er bei der Marke von 24.000 Punkten, die zuletzt zeitweise unterschritten wurde. Inflationsdaten aus den USA hatten dem DAX am Vortag den notwendigen Schub gegeben, um wieder etwas Puffer zu dieser psychologischen Marke aufzubauen.

WALL STREET

Vor dem Wochenende zeigten sich Anleger an der Wall Street optimistisch.

Der Dow Jones legte leicht zu und verbesserte sich letztlich um 0,38 Prozent auf 48.134,89 Punkte.

Beim NASDAQ Composite ging es etwas deutlicher bergauf. Der Index schloss um 1,31 Prozent höher auf 23.307,62 Zähler.

Die US-Börsen haben sich am Freitag weiter von ihrem jüngsten Rücksetzer erholt. Eine Jahresendrally sei nach wie vor möglich, sagte ein Investmentexperte. Es herrschte unvermindert Erleichterung nach erfreulichen Inflationsdaten am Vortag. Im Blick stand obendrein der große Verfall an den Derivatebörsen. An diesem Handelstag liefen nach Schätzungen der Citigroup an Aktien, Indizes und Futures gekoppelte Kontrakte mit einem rekordhohen Nomialwert von 7,1 Billionen US-Dollar aus. Für langfristig orientierte Anleger war dies trotz teils verfallsbedingter Schwankungen in Einzelwerten und Indizes aber nicht relevant.

ASIEN

Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 1,83 Prozent auf 50.415,47 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls aufwärts: Der Shanghai Composite legt zwischenzeitlich 0,65 Prozent zu auf 3.915,87 Zähler.

Gewinne werden auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 0,10 Prozent aufwärts auf 25.719,50 Stellen geht.

Mit teils kräftigen Aufschlägen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am Montag und setzen damit die positive Tendenz vom Freitag fort. Getragen werden die Aufschläge vor allem von einer starken Erholung bei den Technologie- und Chipwerten.

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC.

Die Märkte hatten diese Entscheidung weitgehend erwartet, da Peking auf Kurs ist, sein jährliches Wachstumsziel zu erreichen. Die Notenbank hatte zu Beginn des Monats signalisiert, dass sie möglicherweise die Leitzinsen im Jahr 2026 senken wird, als Teil der Bemühungen, das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren und die Verbraucherpreise zu erhöhen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX