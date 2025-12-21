Putin bereit zu Ukraine-Gesprächen mit Macron

Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin ist nach Angaben von Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bereit zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Putin habe "seine Bereitschaft zum Dialog mit Macron bekundet", sagte Peskow der staatlichen Nachrichtenagentur RIA Novosti in einem am Sonntag veröffentlichten Interview und fügte an: "Wenn also der gegenseitige politische Wille vorhanden ist, kann dies nur positiv bewertet werden."

Neun Tote, zehn Verletzte bei Waffenangriff in Südafrika

Johannesburg - In Südafrika sind bei einem Schusswaffenangriff nahe Johannesburg mindestens neun Menschen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei der Attacke in der Township Bekkersdal zehn weitere Menschen verletzt. Demnach eröffneten die Angreifer aus zwei Fahrzeugen heraus das Feuer auf die Gäste einer Bar, schossen wahllos um sich und flohen vom Tatort. Weder zu einem möglichen Motiv der Tat noch zur Identität der Angreifer lagen der Polizei zufolge Informationen vor.

Epstein-Akten: US-Demokraten kritisieren Justizministerium

Washington/New York - Im Zuge der Veröffentlichung Tausender Epstein-Akten haben die Demokraten im US-Kongress das zuständige Justizministerium kritisiert und der Behörde die Löschung einer Datei vorgeworfen. Vize-Justizminister Todd Blanche hatte bereits zuvor am Samstag beteuert, es habe keine Änderungen gegeben, um Präsident Donald Trump zu schützen. Die Akten enthalten zahlreiche Verweise auf den demokratischen Ex-Präsidenten ‌Bill Clinton, während Amtsinhaber Trump kaum erwähnt wird.

Mattle: "Provokation"von Schellhorn, mehr Respekt von NEOS

Innsbruck/Österreich - Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) kritisiert NEOS-Staatssekretär Josef Schellhorn scharf. Dessen Aussage, sich drei statt neun Bundesländer vorstellen zu können, sei eine "Provokation", sagte der Landeschef im APA-Interview. Von den NEOS forderte Mattle "mehr Respekt" für die Bundesländer. Der Regierung sei es "nach wie vor nicht gelungen, das Vertrauen der Menschen zurückzuerobern". Während der Auszeit von Kanzler Christian Stocker (ÖVP) ortete er ein Vakuum: "Er hat gefehlt."

Familiennachzug zum Erliegen gekommen

Wien - Der gerade erst verlängerte Stopp des Familiennachzugs zeigt deutliche Wirkung. Gemäß Angaben des Innenministeriums erfolgte im November eine einzige tatsächliche Einreise unter diesem Titel. Im November des Vorjahres waren es noch 241 Personen, im Vergleichsmonat 2023 gar 1.146. Insgesamt setzte sich der Rückgang bei den Asylzahlen auch im vorletzten Monat des Jahres fort.

130.000 Menschen von Stromausfall in San Francisco betroffen

San Francisco - Die US-Westküstenmetropole San Francisco ist von einem massiven Stromausfall betroffen. Wie der Stromversorger Pacific Gas & Electric am Samstagabend (Ortszeit) im Onlinedienst X mitteilte, waren rund 130.000 Kunden von der Stromversorgung abgeschnitten. Rettungskräfte und Mitarbeiter der 800.000-Einwohner-Stadt seien im Einsatz, um den Ausfall zu beheben. Verursacht wurde dieser Bürgermeister Daniel Lurie zufolge von einem Brand in einem Umspannwerk.

Evangelische Bischöfin will bei Karfreitag "nicht nachgeben"

Wien - Die evangelisch-lutherische Bischöfin Cornelia Richter will sich wie ihre Vorgänger für den Karfreitag als Feiertag einsetzen. "Das ist ein Thema, bei dem ich nicht nachgeben werde", sagte sie im APA-Interview. Auch bei anderen gesellschaftlich relevanten Themen wie Gesundheit und Bildung wünscht sich Richter, dass Kirchen und zivilgesellschaftliche Organisationen mehr in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden, auch wenn sie keine Parteipolitik machen sollten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red