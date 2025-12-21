Israel billigt 19 neue Siedlungen im Westjordanland

Jerusalem/Ramallah - Israel hat die Schaffung von 19 neuen Siedlungen im besetzten Westjordanland gebilligt. Das gab der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich am Sonntag auf X bekannt. Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert, wo heute mehr als 700.000 Siedler inmitten von rund drei Millionen Palästinensern leben. Nach internationalem Recht sind die Siedlungen dort illegal.

Grenzstreit Thailand-Kambodscha: Hunderttausende vertrieben

Bangkok/Phnom Penh - Im wiederaufgeflammten Grenzkonflikt zwischen Thailand und Kambodscha sind offiziellen Angaben zufolge hunderttausende Menschen in beiden Ländern vertrieben worden. Derzeit seien "mehr als eine halbe Millionen Kambodschaner, darunter Frauen und Kinder" auf der Flucht, erklärte das Innenministerium in Phnom Penh am Sonntag und bezifferte die Zahl der evakuierten Menschen auf 518.611. Nach Angaben aus Bangkok wurden auf thailändischer Seite rund 400.000 Menschen vertrieben.

Laut Kreml kein Treffen mit USA und Ukraine geplant

Moskau - Der russische Präsidentenberater Juri Uschakow hat Berichte über ein mögliches direktes Treffen zwischen Gesandten der USA, der Ukraine und Russlands dementiert. "Bisher hat niemand ernsthaft über dieses Vorhaben gesprochen und meines Wissens ist dies nicht in Vorbereitung", erklärte Uschakow am Sonntag laut russischen Nachrichtenagenturen vor Journalisten. Seit Freitag wurde in Miami in separaten Gesprächen über eine Beendigung des Konflikts in der Ukraine beraten.

Neun Tote, zehn Verletzte bei Waffenangriff in Südafrika

Johannesburg - In Südafrika sind bei einem Schusswaffenangriff nahe Johannesburg mindestens neun Menschen getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei der Attacke in der Township Bekkersdal zehn weitere Menschen verletzt. Demnach eröffneten die Angreifer aus zwei Fahrzeugen heraus das Feuer auf die Gäste einer Bar, schossen wahllos um sich und flohen vom Tatort. Weder zu einem möglichen Motiv der Tat noch zur Identität der Angreifer lagen der Polizei zufolge Informationen vor.

Epstein-Akten: US-Demokraten kritisieren Justizministerium

Washington/New York - Im Zuge der Veröffentlichung Tausender Epstein-Akten haben die Demokraten im US-Kongress das zuständige Justizministerium kritisiert und der Behörde die Löschung einer Datei vorgeworfen. Vize-Justizminister Todd Blanche hatte bereits zuvor am Samstag beteuert, es habe keine Änderungen gegeben, um Präsident Donald Trump zu schützen. Die Akten enthalten zahlreiche Verweise auf den demokratischen Ex-Präsidenten ‌Bill Clinton, während Amtsinhaber Trump kaum erwähnt wird.

Familiennachzug zum Erliegen gekommen

Wien - Der gerade erst verlängerte Stopp des Familiennachzugs zeigt deutliche Wirkung. Gemäß Angaben des Innenministeriums erfolgte im November eine einzige tatsächliche Einreise unter diesem Titel. Im November des Vorjahres waren es noch 241 Personen, im Vergleichsmonat 2023 gar 1.146. Insgesamt setzte sich der Rückgang bei den Asylzahlen auch im vorletzten Monat des Jahres fort.

Bondi Beach: Schweigeminute in Australien für Anschlagsopfer

Sydney - In Australien ist eine Woche nach dem antisemitischen Anschlag in Sydney der Opfer gedacht worden. Landesweit waren die Flaggen auf halbmast gesetzt, als um 18.47 Uhr (Ortszeit, 8.47 Uhr MEZ) zahlreiche Bürgerinnen und Bürger dem Aufruf der Regierung folgten, bei Kerzenlicht eine Schweigeminute zum Gedenken der 15 Todesopfer des Anschlags abzuhalten. Das Gedenken erfolgte genau eine Woche nach den ersten Berichten über tödliche Schüsse am weltberühmten Bondi Beach in Sydney.

Alpinisten verloren auf dem Großglockner ihr Kletterseil

Sillian - Bei einer Tour auf den Großglockner mussten am Samstag zwei Alpinisten aus Tschechien durch den Rettungshubschrauber vom Gipfel geborgen werden. Die beiden Bergsportler, ein 53-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau, waren gegen 13.00 Uhr am Gipfel. Als sie sich aus dem Kletterseil banden, rutschte dieses aus Unachtsamkeit nordseitig über das steile Gelände ab. Weil sie ohne Seil nicht mehr sicher absteigen konnten, setzten die Alpinisten einen Notruf ab.

