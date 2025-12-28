Trump empfing Selenskyj in Florida

Palm Beach (Florida)/Kiew (Kyjiw) - US-Präsident Donald Trump hat den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Sonntag zu Gesprächen über Auswege aus dem Ukraine-Krieg in Florida empfangen. Die russische Seite ist bei dem Treffen in Trumps Residenz Mar-a-Lago in Palm Beach nicht dabei. Kurz vor Beginn hatte Trump aber mit Kremlchef Wladimir Putin telefoniert und das Gespräch im Anschluss als "sehr produktiv" bezeichnet.

Trump trifft Netanyahu zu Gespräch über Gaza

Washington - US-Präsident Donald Trump spricht am Montag mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu über die Zukunft des Gazastreifens. Die Zusammenkunft in Trumps Residenz Mar-a-Lago in Florida ist bereits das sechste Treffen der Politiker in diesem Jahr. Es soll bei den Gesprächen um die nächsten Schritte des von den USA vorangetriebenen Plans zur dauerhaften Beendigung des Gaza-Kriegs gehen.

UNO tagt zu Anerkennung Somalilands durch Israel

New York/Hargeysa (Somaliland) - Der UNO-Sicherheitsrat kommt wegen Israels umstrittener Anerkennung des von Somalia abtrünnigen Somaliland als unabhängiger Staat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Vor dem für Montag anberaumten Treffen in New York warnten 21 überwiegend muslimische Länder in einer gemeinsamen Erklärung vor "schwerwiegenden Folgen" des beispiellosen Vorgehens Israels für "den Frieden und die Sicherheit am Horn von Afrika und im Roten Meer" sowie für die internationale Sicherheit.

Razzien bei mutmaßlichen Hamas-Finanzierern in Italien

Rom/Österreich - Die Ermittlungen um mutmaßliche Unterstützer der islamistischen Hamas in Italien ziehen weitere Kreise. Nachdem am Samstag neun Personen festgenommen wurden, wird nun insgesamt gegen 25 Personen ermittelt, teilte die im Fall ermittelnde Polizei in Genua am Sonntag mit. 17 Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt. Eine Führungsfigur soll auch nach Österreich Kontakte gepflegt haben.

Regierungspartei gewinnt vorgezogene Wahl im Kosovo

Wien/Prishtina (Pristina) - Die Regierungspartei Vetevendosje (Selbstbestimmung) von Ministerpräsident Albin Kurti hat Umfragen am Wahltag zufolge die vorgezogene Parlamentswahl im Kosovo gewonnen. Die sozialdemokratische Partei käme demnach auf 43,5 Prozent der Stimmen, ergab die Umfrage des TV Senders T7, die auf der Befragung von 4.600 Wählern beruht.

Ein Todesopfer nach heftigen Regenfällen in Spanien

Madrid - Bei schweren Überschwemmungen infolge heftiger Regenfälle ist im Süden Spaniens mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Leiche sei bei der Suche nach Vermissten nahe der andalusischen Stadt M�laga gefunden worden, teilten die spanischen Rettungskräfte am Sonntag im Onlinedienst X mit. Zwei weitere Menschen werden demnach vermisst, einer nahe M�laga, ein weiterer in der Region Granada.

Tödlicher Arbeitsunfall in Hartberg-Fürstenfeld

Hartberg - Im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld in der Steiermark ist am Sonntagnachmittag ein 26-Jähriger in einem metallverarbeitenden Betrieb tödlich verunglückt. Ersten Ermittlungen zufolge führte der Mann aus Hartberg-Fürstenfeld alleine Arbeiten an einer großen Metallverarbeitungsmaschine durch, teilte die Polizei mit. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Mann in die Maschine und erlitt tödliche Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Mann erstach neun Menschen in Suriname

Paramaribo - Bei einem Messerangriff in Suriname hat ein Mann neun Menschen getötet, darunter fünf Kinder. Wie die Polizei des südamerikanischen Landes mitteilte, ereignete sich die Tat in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) in Surinames Hauptstadt Paramaribo. Der Angreifer habe vier Erwachsene und fünf Kinder "mit einem scharfen Gegenstand" getötet. Ein weiteres Kind sowie ein weiterer Erwachsener wurden demnach schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.

