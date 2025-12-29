Trump lobt Ukraine-Gespräche - Selenskyj skeptischer

Washington - Nach einem Telefonat mit Russlands Staatschef Wladimir Putin und einem Treffen mit Ukraines Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat US-Präsident Donald Trump von "großen Fortschritten" bei den Verhandlungen über ein Ende des Krieges in der Ukraine berichtet. Nach dem Gespräch in Trumps Privatresidenz Mar-a-Lago am Sonntag (Ortszeit) hieß es, der Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs sei zu "90 Prozent" beschlossen. Selenskyj gab sich indes auf Social Media skeptisch.

Russen öffnen symbolträchtiges Theater in Mariupol wieder

Mariupol - Das ausgebombte Gebäude wurde zum Symbol der russischen Belagerung von Mariupol im Südosten der Ukraine, nun hat Russland das Theater der Hafenstadt aufwendig renoviert wieder eröffnet. Zur Einweihung wurde am Sonntag eine Gala mit Künstlern aus Mariupol und der russischen Stadt St. Petersburg veranstaltet, die vom russischen Fernsehen übertragen wurde. Gezeigt wurden u.a. die renovierte Marmortreppe sowie ein 2,5 Tonnen schwerer Kristallkronleuchter im Zuschauersaal.

Waldbrand auf Innsbrucker Nordkette: Finale Löscharbeiten

Innsbruck - Nach dem Brand auf der Nordkette hoch über Innsbruck, bei dem rund acht Hektar Wald betroffen waren, sind am Montag finale Löscharbeiten aufgenommen worden. "Es wird wieder Löschwasser ins Gelände geflogen und Mannschaften sind am Weg", sagte Einsatzleiter Andreas Friedl von der Innsbrucker Feuerwehr der APA. In der Früh habe man die Lage mit Hubschrauber und Drohne erkundet, es gebe "einige Glutnester". Wann "Brand aus" gegeben werden könne, sei seriös nicht abzuschätzen.

Regierung legt direkt nach Ferien wieder los

Wien - Die Regierung hat nun offiziell ihren Jahresauftakt festgelegt. Direkt nach den Schulferien gibt es am 7. Jänner den ersten Ministerrat, bei dem das Thema Tourismus im Zentrum stehen soll. In der Woche darauf kommt es, wie bereits von der APA berichtet, zu einer Klausur der drei Parteichefs. Am folgenden Tag, dem 14. Jänner soll der Ministerrat Beschlüsse nach dem Treffen der Spitzen fassen.

Silvester ist schadensträchtigste Nacht des Jahres

Wien - Silvester ist die schadensträchtigste Nacht des Jahres. Laut einer am Montag veröffentlichten Analyse der Wiener Städtischen Versicherung entstehen zum Jahreswechsel in Österreich im Schnitt Schäden in der Höhe von rund 4,5 Millionen Euro. Mit Abstand am höchsten fällt die Schadenssumme dabei in Wien aus, wo jährlich rund 1,6 Millionen Euro Kosten entstehen. Die Versicherung hob in der Aussendung vor allem Schäden durch Pyrotechnik wie Böller, Raketen & Co. hervor.

Ermittlungen gegen Ärzte in Italien nach Vergiftungstod

Rom - Nach dem Tod eines 15-jährigen Mädchens und ihrer 50-jährigen Mutter infolge einer Lebensmittelvergiftung in der süditalienischen Provinz Campobasso ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen fünf Ärzte des lokalen Krankenhauses. Der Verdacht lautet auf fahrlässige Tötung. Der Ehemann der Frau, der ebenfalls erkrankte, wird derzeit im Krankenhaus Spallanzani in Rom behandelt und befindet sich weiterhin in kritischem Zustand.

Hanger sieht U-Ausschuss-Lokalaugenschein als "Polit-Show"

Wien - ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger sieht den zu Beginn des von der FPÖ initiierten Pilnacek-Untersuchungsausschusses geplanten Lokalaugenschein als "Polit-Show auf Kosten der Steuerzahler". In puncto Kosten und Ressourcenbindung stelle dieser einen "Großaufwand" dar, so Hanger. Die FPÖ erkannte daraufhin Panik bei der ÖVP. Die Volkspartei versuche nur von der eigenen Nervosität abzulenken, meinte Fraktionschef Christian Hafenecker.

Ermittlung nach Brand in Seegrotte Hinterbrühl

Hinterbrühl - Nach einem Brand am Sonntag in der Seegrotte Hinterbrühl (Bezirk Mödling) sind am Montag Ermittlungen des Landeskriminalamts zur Ursache gelaufen. Die Feuerwehr hatte verschmorte Werkzeugakkus entdeckt. Die Batterien wurden abgelöscht und in Wasserkübeln ins Freie gebracht. In Folge wurde der Rauch mithilfe von Spezialgeräten aus den Stollen entfernt. Rund 110 Mitglieder von acht Feuerwehren standen laut Bezirkskommando im Einsatz. Ein Mitarbeiter wurde leicht verletzt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red