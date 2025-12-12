APA ots news: Finanzmarktstabilität im Blick: das neue OeNB-Dashboard zum...

|
Wien (APA-ots) - Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) präsentiert auf
ihrer
Website das neue OeNB-Wohnimmobilien-Dashboard. Es bietet einen
umfassenden, interaktiven Überblick über den österreichischen
Wohnimmobilienmarkt. Das Dashboard richtet sich an Expert:innen,
Banken, Investor:innen und die interessierte Öffentlichkeit und
unterstützt sie dabei, Marktentwicklungen besser einzuschätzen. Im
Rahmen ihrer Finanzmarktstabilitätsaufgaben stellt die OeNB somit
eine zentrale Plattform für aktuelle Daten und Analysen bereit.
OeNB startet interaktives Wohnimmobilien-Dashboard
Die OeNB veröffentlicht heute ihr neues OeNB-Wohnimmobilien-
Dashboard mit umfassenden Daten über diesen wichtigen Markt. Der
Wohnimmobilien- und Finanzmarkt sind eng miteinander verknüpft, denn
ein erheblicher Anteil der Kreditportfolios österreichischer Banken
entfällt auf Wohnimmobilienkredite. Das Dashboard greift diese
Verbindung auf und setzt die verfügbaren Daten in Kontext zur
Finanzmarktstabilität.
Es richtet sich an eine breite Zielgruppe: Expert:innen aus dem
Bankensektor, Investor:innen, Journalist:innen sowie die
interessierte Öffentlichkeit. Durch intuitive Visualisierungen und
Bündelung von umfassenden Daten fördert die OeNB die Transparenz im
österreichischen Wohnimmobilienmarkt.
Inhalt des Dashboards
Das Dashboard verwendet eine breite Definition des
Wohnimmobilienmarktes, die alle Immobilien mit Wohnzweck umfasst -
von Wohnungen bis zu Einfamilien- und Reihenhäusern. Der Fokus liegt
auf Eigentumstransaktionen, Wohnimmobilien als Kreditsicherheit und
Privatpersonen als Kreditnehmer:innen. Mietdaten werden nur am Rande
berücksichtigt.
Die Daten sind in vier Themenbereiche unterteilt:
-
Angebot: Umfang und Struktur der Bautätigkeit (Bestand, Abgänge,
Fertigstellungen, Baubewilligungen) sowie die Entwicklung der
Kostenkomponenten des Neubaus
-
Nachfrage: Private Haushalte als Eigennutzer:innen,
Haushaltsentwicklung, Finanzierungskosten (Zinsen) und verfügbares
Einkommen
-
Wohnimmobilienmarkt: Transaktionen als Indikator für Größe und
Liquidität des Marktes, Wohnsitzmeldungen zur Nutzung und
Wohnimmobilienpreise
-
Makroprudenzielle Analyse: Wohnimmobilienkredit-Daten, Daten zur
Kreditqualität, Risikoindikatoren und Monitoring der FMSG-Leitlinie.
(Finanzmarktstabilitätsgremium)
Da zwischen den Segmenten Wechselwirkungen bestehen, sollten sie
nicht isoliert, sondern gemeinsam betrachtet werden.
Das Dashboard bündelt rund 10 verschiedene Quellen und stellt
etwa 70 mengen- und preisbezogene Indikatoren bereit. Im Bereich der
makroprudenziellen Analyse werden erstmals Kennzahlen in hoher
Granularität bereitgestellt, mit Fokus auf die Kreditvergabestandards
bei der privaten Wohnimmobilienfinanzierung. Unterstützt durch diese
Informationen ist die OeNB in der Lage, potenzielle Risiken für die
Finanzmarktstabilität frühzeitig zu erkennen.
Funktionen und Features
Alle Daten sind als Download verfügbar und werden durch
interaktive Funktionen wie Zoom bei Zeitreihen, Tooltips mit
Detailinformationen, Filterfunktionen und die Möglichkeit, Grafiken
unmittelbar zu exportieren, ergänzt. Die Aktualisierung erfolgt
quartalsweise. Zusätzlich bietet das Dashboard Infoboxen mit
Definitionen, Datenherkunft und Berechnungsmethoden.
Ausblick
In Zukunft wird neben dem Wohnimmobilien-Dashboard ein jährlicher
Marktbericht veröffentlicht. Für kommendes Jahr ist geplant, das
Wohnimmobilien-Dashboard um die Thematik der Gewerbeimmobilien zu
erweitern. Weitere Informationen zum Inhalt des Dashboards und zum
Zusammenhang zwischen Wohnimmobilienmarkt und Finanzmarktstabilität
finden Sie auf der OeNB-Website.
Weiterführender Link: Wohnimmobilien-Dashboard
