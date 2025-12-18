|
APA ots news: HMW Mobility begibt Genussscheine für nächsten Wachstumsschritt
- Erweiterung des Händlernetzes für technisch hochstehende
Zweiräder in DACH-Raum und CEE sowie des Produktportfolios -
Genussscheine ab EUR 250,- über CONDA Capital Marktet
Die HMW Mobility GmbH mit Sitz in Stetten/Niederösterreich begibt
Genussscheine im Volumen von bis zu 750.000,- EUR über die Plattform
CONDA Capital Market. Eine Beteiligung ist bereits ab 250,- EUR
möglich. Das zufließende Eigenkapital soll den nächsten
Wachstumsschritt des 2023 gegründeten Unternehmens finanzieren,
nämlich die Erweiterung des Händlernetzes in Deutschland, der Schweiz
und Zentral- und Osteuropa sowie den Ausbau des Produktportfolios.
Derzeit hat HMW Mobility zwei Produktlinien (elektrisch und
Verbrenner) mit je drei Modellen erfolgreich am Markt etabliert.
" Wir entwickeln zugängliche Mobilität mit österreichischer DNA
und modernster Technologie. Wir arbeiten mit geringer
Fixkostenstruktur und hohem Digitalisierungsgrad. Unsere agile
Unternehmensstruktur ist die ideale Voraussetzung für die Skalierung
durch rasches und nachhaltiges Wachstum im dynamischen Zweiradmarkt",
sagt Michael Hofbauer, Gründer und Geschäftsführer der HMW Mobility
GmbH.
HMW Mobility wurde im Jahr 2023 vom gebürtigen Salzburger Michael
Hofbauer und seinen Partnern gegründet, nachdem sie die Markenrechte
an HMW (ehem. Halleiner Motorenwerke) erworben hatten. HMW, gegründet
1948, war in den 50-Jahren des vorigen Jahrhunderts - nicht zuletzt
dank der Entwicklung des Fuchs-Motors - die führende Motorradmarke in
Österreich und darüber hinaus.
Die Produktion der wesentlichen Komponenten erfolgt in China,
Design, Engineering und Qualitätskontrolle kommen aus Österreich.
Dazu kommen weitere Entwicklungs- und F&E Projekte im Haus. Mit dem
Einstieg der RBO Stöckl GmbH konnte die HMW Mobility einen
leistungsfähigen Logistik-, Vertriebs- und Servicepartner gewinnen.
Der europäische Markt für elektrische und leichte Zweiräder
wächst jährlich zweistellig. HMW Mobility ist mit vollelektrischen
L1e Mopeds und L3e Rollern sowie 125cc Classic Motorrädern in diesem
Segment zentral positioniert und bereit für den nächsten Schritt.
Mehr über HMW Mobility GmbH: https://www.hmw-mobility.com
Info zur Genussschein-Emission: https://conda-
capital.com/campaign/hmw-mobility/
