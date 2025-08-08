|
08.08.2025
APA ots news: Reisezeit bei UNIQA: Vom Kfz-Schaden bis zum verlorenen Gepäckstück
Wien (APA-ots) - - 60 Prozent der Reiseversicherungs-Fälle betreffen
Storno, ein
Viertel verlorenes und beschädigtes Gepäck.
- UNIQA Versicherte sind am häufigsten in Deutschland, Italien und
Kroatien in Verkehrsunfälle verwickelt - jeder dritte Kfz-
Auslandsschaden passiert in Deutschland.
Die Sommerferien sind eine beliebte Reisezeit und somit Hochsaison
für Reiseversicherungen - und für Schadensfälle. Die Rangliste der
Schäden wird von jenen angeführt, deren Urlaub geplatzt ist: Mehr als
60 Prozent aller Schadensmeldungen bei der UNIQA Reiseversicherung
betrafen im vergangenen Jahr Stornierungen. " Wenn der Urlaub ins
Wasser fällt, ist das nicht nur emotional bitter, sondern oft auch
teuer. Unsere Kundinnen und Kunden wissen das - zwei Drittel sichern
sich deshalb gegen Storno ab. Im Jahr 2024 haben wir für
Stornoschäden mehr als 1 Million Euro ausgezahlt ", sagt Peter Humer,
Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG.
Ein weiteres häufiges Ärgernis: verlorenes oder beschädigtes Gepäck -
dieses macht ein Viertel aller Sachschäden in der Reiseversicherung
aus. Besonders bei Flugreisen kommt es immer wieder zu Problemen mit
dem Gepäck - ein Umstand, der den Urlaub erheblich trüben kann.
Auch Autopannen oder -unfälle tragen im Urlaub kaum zum
Erholungswert bei - in solchen Fällen ist eine europaweite 24/7-
Soforthilfe von unschätzbarem Wert. UNIQA verzeichnet in der
Reisezeit besonders viele Kfz-Schäden in Deutschland - rund ein
Drittel (33 Prozent) der gemeldeten Unfälle im Ausland ereignen sich
dort. Italien befindet sich mit 15,1 Prozent auf Platz zwei dieses
Rankings, auch Kroatien (8,6 Prozent), Ungarn (8,2 Prozent) und
Slowenien (7,1 Prozent) zählen zu den häufigsten Unfallländern.
Sicher auf Reisen mit UNIQA im Gepäck
UNIQA bietet mit ihrer Privatschutz Reise die passende
Reiseversicherung für jeden Bedarf - und das zu leistbaren Preisen.
Mit dem UNIQA Reise-Rechner kann man den individuellen Bedarf schnell
berechnen und auch gleich die Reiseversicherung online abschließen:
https://www.uniqa.at/rechner/reiseversicherung/.
Das von UNIQA selbst auferlegte Ziel, immer zur Stelle zu sein,
wenn Kund:innen sie brauchen, erreicht UNIQA in der Kfz-Versicherung
unter anderem mit dem AUTO PLUS24service. Bei einer Panne oder einem
Unfall ist UNIQA 365 Tage rund um die Uhr zur Stelle und leistet
schnelle Hilfe durch die Organisation von Bergung, Abschleppdienst
oder Mietauto.
UNIQA
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen.
In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die
zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen
betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte
Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun
Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.
In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien
und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien,
Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus
zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA
Group.
