APA ots news: Reisezeit bei UNIQA: Vom Kfz-Schaden bis zum verlorenen...

Wien (APA-ots) - - 60 Prozent der Reiseversicherungs-Fälle betreffen

Storno, ein

Viertel verlorenes und beschädigtes Gepäck.

- UNIQA Versicherte sind am häufigsten in Deutschland, Italien und

Kroatien in Verkehrsunfälle verwickelt - jeder dritte Kfz-

Auslandsschaden passiert in Deutschland.

Die Sommerferien sind eine beliebte Reisezeit und somit Hochsaison

für Reiseversicherungen - und für Schadensfälle. Die Rangliste der

Schäden wird von jenen angeführt, deren Urlaub geplatzt ist: Mehr als

60 Prozent aller Schadensmeldungen bei der UNIQA Reiseversicherung

betrafen im vergangenen Jahr Stornierungen. " Wenn der Urlaub ins

Wasser fällt, ist das nicht nur emotional bitter, sondern oft auch

teuer. Unsere Kundinnen und Kunden wissen das - zwei Drittel sichern

sich deshalb gegen Storno ab. Im Jahr 2024 haben wir für

Stornoschäden mehr als 1 Million Euro ausgezahlt ", sagt Peter Humer,

Vorstand Kunde & Markt Österreich bei der UNIQA Insurance Group AG.

Ein weiteres häufiges Ärgernis: verlorenes oder beschädigtes Gepäck -

dieses macht ein Viertel aller Sachschäden in der Reiseversicherung

aus. Besonders bei Flugreisen kommt es immer wieder zu Problemen mit

dem Gepäck - ein Umstand, der den Urlaub erheblich trüben kann.

Auch Autopannen oder -unfälle tragen im Urlaub kaum zum

Erholungswert bei - in solchen Fällen ist eine europaweite 24/7-

Soforthilfe von unschätzbarem Wert. UNIQA verzeichnet in der

Reisezeit besonders viele Kfz-Schäden in Deutschland - rund ein

Drittel (33 Prozent) der gemeldeten Unfälle im Ausland ereignen sich

dort. Italien befindet sich mit 15,1 Prozent auf Platz zwei dieses

Rankings, auch Kroatien (8,6 Prozent), Ungarn (8,2 Prozent) und

Slowenien (7,1 Prozent) zählen zu den häufigsten Unfallländern.

Sicher auf Reisen mit UNIQA im Gepäck

UNIQA bietet mit ihrer Privatschutz Reise die passende

Reiseversicherung für jeden Bedarf - und das zu leistbaren Preisen.

Mit dem UNIQA Reise-Rechner kann man den individuellen Bedarf schnell

berechnen und auch gleich die Reiseversicherung online abschließen:

https://www.uniqa.at/rechner/reiseversicherung/.

Das von UNIQA selbst auferlegte Ziel, immer zur Stelle zu sein,

wenn Kund:innen sie brauchen, erreicht UNIQA in der Kfz-Versicherung

unter anderem mit dem AUTO PLUS24service. Bei einer Panne oder einem

Unfall ist UNIQA 365 Tage rund um die Uhr zur Stelle und leistet

schnelle Hilfe durch die Organisation von Bergung, Abschleppdienst

oder Mietauto.

UNIQA

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund

20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen.

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die

zweitgrößte Versicherungsgruppe - mehr als 5.000 Mitarbeiter:innen

betreuen 3,7 Millionen Kund:innen. Die ausgeprägte

Serviceorientierung und Kundennähe wird durch die neun

Landesdirektionen und über 400 Servicestellen unterstrichen.

In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien

und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien,

Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus

zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA

Group.

