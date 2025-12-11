|
11.12.2025 11:07:38
APA ots news: Suppen sammeln für armutsbetroffene Menschen
Wien (APA-ots) - -
Drei Hilft-Winteraktion für die Gäste des Suppenbus der Caritas
Wien.
-
Alle können helfen. Auf Facebook, Instagram und TikTok.
-
Suppenzutaten kommentieren und damit echte Suppen spenden.
Das Telekommunikationsunternehmen Drei spendet mit seiner
sozialen Initiative "Drei Hilft" auch diesen Winter heiße Suppen an
die Gäste des Canisibus, dem Suppenbus der Caritas der Erzdiözese
Wien. Die Drei Hilft-Winteraktion setzt wieder auf die Beteiligung
der Social Media-Community: Drei fragt auf Facebook, Instagram und
TikTok nach den liebsten Suppenzutaten seiner Fans. Jede kommentierte
Suppenzutat wird von Drei in eine echte Mahlzeit für den Canisibus
umgewandelt, der täglich heiße Suppe an Menschen verteilt, die sie
dringend brauchen. Die Aktion läuft ab sofort bis 27.1.2026. Mehr auf
www.drei.at/winteraktion
"Tausende Menschen in Österreich leben in Armut und können sich
alltägliche Dinge nicht leisten. Für sie haben wir mit unseren Drei
Hilft-Winteraktionen schon über 200.000 heiße Suppen gespendet", sagt
Rudolf Schrefl, CEO von Drei. "Auch diesen Winter sammeln wir wieder
Suppen - unsere Social Media-Fans können dabei einfach mithelfen."
Der Gesamterlös der Winteraktion geht an den Caritas Suppenbus.
Caritasdirektor Klaus Schwertner dazu: "Dieser Winter ist für
Menschen in Not ganz besonders hart: Neben sinkenden Temperaturen
bringen aktuelle Kürzungen im Sozialbereich immer mehr
armutsbetroffene und obdachlose Menschen in Bedrängnis. Der Canisibus
ist auch in diesen herausfordernden Zeiten für unsere Gäste
verlässlich da. Täglich verteilen Freiwillige wärmende Suppe und Brot
an 10 Stationen in ganz Wien. Diese Hilfe macht satt und ist gerade
jetzt besonders wichtig - vielen Dank an Drei Hilft und die Community
für die zuverlässige Unterstützung!"
Zwtl.: Canisibus-Suppe: keine Vorspeise, sondern eine Mahlzeit.
An 365 Tagen im Jahr ist der Canisibus in Wien unterwegs, um
heiße Suppe und Brot zu verteilen. Täglich stehen die beiden
Essensbusse und ein E-Lastenrad zur selben Zeit an zehn fixen
Plätzen. Für viele der bis zu 400 Gäste bringen sie die einzige warme
Mahlzeit am Tag. Daher ist die Canisibus-Suppe auch keine Vorspeise.
Sie muss satt machen. So werden von Freiwilligen jährlich rund
100.000 Teller Suppe aus frischen, nährstoffreichen Zutaten gekocht
und verteilt. Mehr auf https://www.caritas-wien.at/hilfe-
angebote/obdach-wohnen/mobile-notversorgung/canisibus
Zwtl.: Drei Hilft: eine Säule der Drei Nachhaltigkeitsstrategie.
Drei Hilft, die soziale Initiative von Drei, ist eine der vier
Säulen der Drei Nachhaltigkeitsstrategie. Gemeinsam mit ausgewählten
Partnern unterstützt Drei Hilft Menschen in Österreich. Als UNICEF-
Nothilfepartner engagiert sich Drei Hilft weltweit für Kinder in
Krisengebieten. Über eine Million Euro hat Drei seit dem Start der
Initiative gegen Armut, für Menschen mit Behinderungen, gegen Gewalt
an Frauen und Kindern und für (digitale) Bildung sowie digitale
Inklusion aufgebracht. Mehr unter www.drei.at/verantwortung und
www.drei.at/drei-hilft
Über Drei.
Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von
CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division
"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte
2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in
Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,
Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten
Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem
umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei
das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich
verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten
Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei
aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs
erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit
Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites
5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing
für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste
Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at
