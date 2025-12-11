APA ots news: Suppen sammeln für armutsbetroffene Menschen

Wien (APA-ots) - -

Drei Hilft-Winteraktion für die Gäste des Suppenbus der Caritas

Wien.

-

Alle können helfen. Auf Facebook, Instagram und TikTok.

-

Suppenzutaten kommentieren und damit echte Suppen spenden.

Das Telekommunikationsunternehmen Drei spendet mit seiner

sozialen Initiative "Drei Hilft" auch diesen Winter heiße Suppen an

die Gäste des Canisibus, dem Suppenbus der Caritas der Erzdiözese

Wien. Die Drei Hilft-Winteraktion setzt wieder auf die Beteiligung

der Social Media-Community: Drei fragt auf Facebook, Instagram und

TikTok nach den liebsten Suppenzutaten seiner Fans. Jede kommentierte

Suppenzutat wird von Drei in eine echte Mahlzeit für den Canisibus

umgewandelt, der täglich heiße Suppe an Menschen verteilt, die sie

dringend brauchen. Die Aktion läuft ab sofort bis 27.1.2026. Mehr auf

www.drei.at/winteraktion

"Tausende Menschen in Österreich leben in Armut und können sich

alltägliche Dinge nicht leisten. Für sie haben wir mit unseren Drei

Hilft-Winteraktionen schon über 200.000 heiße Suppen gespendet", sagt

Rudolf Schrefl, CEO von Drei. "Auch diesen Winter sammeln wir wieder

Suppen - unsere Social Media-Fans können dabei einfach mithelfen."

Der Gesamterlös der Winteraktion geht an den Caritas Suppenbus.

Caritasdirektor Klaus Schwertner dazu: "Dieser Winter ist für

Menschen in Not ganz besonders hart: Neben sinkenden Temperaturen

bringen aktuelle Kürzungen im Sozialbereich immer mehr

armutsbetroffene und obdachlose Menschen in Bedrängnis. Der Canisibus

ist auch in diesen herausfordernden Zeiten für unsere Gäste

verlässlich da. Täglich verteilen Freiwillige wärmende Suppe und Brot

an 10 Stationen in ganz Wien. Diese Hilfe macht satt und ist gerade

jetzt besonders wichtig - vielen Dank an Drei Hilft und die Community

für die zuverlässige Unterstützung!"

Zwtl.: Canisibus-Suppe: keine Vorspeise, sondern eine Mahlzeit.

An 365 Tagen im Jahr ist der Canisibus in Wien unterwegs, um

heiße Suppe und Brot zu verteilen. Täglich stehen die beiden

Essensbusse und ein E-Lastenrad zur selben Zeit an zehn fixen

Plätzen. Für viele der bis zu 400 Gäste bringen sie die einzige warme

Mahlzeit am Tag. Daher ist die Canisibus-Suppe auch keine Vorspeise.

Sie muss satt machen. So werden von Freiwilligen jährlich rund

100.000 Teller Suppe aus frischen, nährstoffreichen Zutaten gekocht

und verteilt. Mehr auf https://www.caritas-wien.at/hilfe-

angebote/obdach-wohnen/mobile-notversorgung/canisibus

Zwtl.: Drei Hilft: eine Säule der Drei Nachhaltigkeitsstrategie.

Drei Hilft, die soziale Initiative von Drei, ist eine der vier

Säulen der Drei Nachhaltigkeitsstrategie. Gemeinsam mit ausgewählten

Partnern unterstützt Drei Hilft Menschen in Österreich. Als UNICEF-

Nothilfepartner engagiert sich Drei Hilft weltweit für Kinder in

Krisengebieten. Über eine Million Euro hat Drei seit dem Start der

Initiative gegen Armut, für Menschen mit Behinderungen, gegen Gewalt

an Frauen und Kindern und für (digitale) Bildung sowie digitale

Inklusion aufgebracht. Mehr unter www.drei.at/verantwortung und

www.drei.at/drei-hilft

Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von

CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division

"3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte

2024 einen Umsatz von 958 Mio. Als führender Telekom-Anbieter in

Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz,

Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten

Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem

umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei

das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich

verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten

Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei

aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs

erreicht bereits über 90% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit

Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites

5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing

für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste

Datensicherheit . Mehr auf www.drei.at

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Caritas Wien Kontakt

Nina Starzer

Telefon: +43 (0) 676/558 24 70

E-Mail: nina.starzer@caritas-wien.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/317/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0076 2025-12-11/11:00