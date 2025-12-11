APA ots news: Volksbank Wien bestellt Christine Grabmair zur neuen Vorständin für IT und Digitalisierung

Mag. Christine Grabmair, MSc, übernimmt ab Jänner 2026 die

Verantwortung für IT und Digitalisierung im

Volksbanken-Verbund und bringt internationale Expertise in

diesen Bereich ein

Wien (APA-ots) - Der Aufsichtsrat der VOLKSBANK WIEN AG hat Mitte

September 2025 die

Bestellung von Christine Grabmair zur neuen Vorständin für IT und

Digitalisierung beschlossen. Sie übernimmt ihre Funktion am 1. Jänner

2026 und verstärkt damit das Vorstandsteam der Volksbank Wien, die

als Zentralorganisation die Aktivitäten des Volksbanken-Verbundes

steuert.

Grabmair bringt umfangreiche Erfahrung im internationalen IT-

Management sowie in digitalen Transformationsprogrammen und

Großprojekten mit. Zu ihren zentralen beruflichen Stationen zählen

thyssenkrupp als CIO im Automotive- und Engineering-Bereich, E.ON SE

in leitenden IT-Funktionen und zuletzt die Position als Chief

Transformation & Security Officer bei BayWa r.e. AG, einem

Unternehmen im Sektor der erneuerbaren Energien. Ihre fachliche Basis

bildet ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der

Wirtschaftsuniversität Wien und ein berufsbegleitender Master in

Information Systems an der Universität Göttingen.

Zwtl.: Digitale Kompetenz im Vordergrund

In ihrer neuen Rolle beim Volksbanken-Verbund verantwortet

Christine Grabmair die strategische Neuausrichtung der Bank im

Technologie- und Digitalbereich sowie die Optimierung technologischer

Lösungen. Mit ihrem Fachwissen wird sie die digitale

Weiterentwicklung der Bank unterstützen und entsprechende Initiativen

vorantreiben. Der Volksbanken-Verbund stärkt damit seine

organisatorischen und technologischen Strukturen im Hinblick auf

zukünftige Anforderungen.

Zwtl.: Schwerpunkte der neuen Funktion

Zu ihren zentralen Aufgaben zählen die Digitalisierung der Kunden

- und Produktstrecken, die Optimierung der internen IT-Services sowie

die Erweiterung führender Ansätze wie Cloud und Künstliche

Intelligenz. Ein Schwerpunkt liegt zudem in der Steuerung und engen

Zusammenarbeit mit Technologiepartnern im Banking-as-a-Service-Modell

sowie in der Sicherstellung hoher regulatorischer Standards im

Auslagerungsmanagement. Grabmair leitet außerdem die

Weiterentwicklung der gesamten IT-Landschaft und die Umsetzung einer

ganzheitlichen Cyber-Security-Strategie.

"Die Bank von heute ist sowohl Technologieunternehmen als auch

verlässlicher Finanzpartner. Digitalisierung ist für uns ein Mittel,

um Kundennähe zu vertiefen und Beratung zu bieten, die persönlich und

effizient bleibt. Die Modernisierung unserer Kundenstrecken und ein

stabiles IT-Setup sichern Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, wofür

Christine Grabmair mit ihrer Erfahrung entscheidende Impulse setzen

wird", betont Gerald Fleischmann, Generaldirektor der Volksbank Wien

und Sprecher des Volksbanken-Verbundes.

Christine Grabmair erklärt: "Ich freue mich sehr, Teil des

Volksbanken-Teams zu sein und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und

Kollegen den Ausbau der IT mitzugestalten. Mein Know-how möchte ich

einbringen, um das Team bestmöglich zu unterstützen und Innovationen

zu fördern. Ziel ist es, digitale Kundenerlebnisse zu kreieren, die

Vertrauen schaffen und stärken. Gleichzeitig werde ich die

Widerstandsfähigkeit und Sicherheit unserer Systeme konsequent neu

ausrichten - als Grundlage für die Zukunft des gesamten Volksbanken-

Verbundes."

Zwtl.: VOLKSBANK WIEN AG

Die VOLKSBANK WIEN AG ist mit 1.307 Mitarbeiter:innen (

Vollzeitäquivalente Konzern) und 54 Vertriebsstellen in den Regionen

Wien, Burgenland, Weinviertel, Waldviertel und Industrieviertel sowie

der österreichweiten Marke SPARDA-BANK die größte der

österreichischen Volksbanken. Neben dem eigenen Retailgeschäft

erfüllt die VOLKSBANK WIEN AG seit Juli 2015 als Zentralorganisation

auch übergeordnete Aufgaben für den Volksbanken-Verbund (Stand

30.06.2025). Die hier dargestellten Angaben dienen, trotz

sorgfältiger Recherche, ausschließlich der unverbindlichen

Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige

Bankengruppe, zu der die acht regionalen Volksbanken, die

Österreichische Ärzte- und Apothekerbank sowie die Marke SPARDA-BANK

zählen. Die Zentralorganisation des Volksbanken-Verbundes ist seit

Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über

eine Bilanzsumme von rd. 32,6 Mrd. Euro und betreut mit 3.151

Mitarbeitenden (Vollzeitäquivalente) in 231 Vertriebsstellen rund 1

Mio. Kund:innen in ganz Österreich (Stand: 30.06.2025). Weitere

Informationen auf www.volksbank.at bzw.

www.volksbank.at/ nachhaltigkeit . Die hier dargestellten Angaben

dienen, trotz sorgfältiger Recherche, ausschließlich der

unverbindlichen Information. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

VOLKSBANK WIEN AG

Mag. Miriam Daill

Leitung Unternehmenskommunikation, Unternehmenssprecherin

Telefon: +43 1 40 137 - 0

E-Mail: miriam.daill@volksbankwien.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/12045/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0054 2025-12-11/10:15