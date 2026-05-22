Jetzt noch schnell abstimmen. Nur noch bis Sonntag können Sie entscheiden, ob der stete Service des Zertifikate-Teams von BNP Paribas preiswürdig ist. -W-

Apache Aktie

Apache für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857530 / ISIN: US0374111054

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22.05.2026 09:35:00

Apache-Airflow-Komponenten: Angreifer können Datenbank modifizieren

In Apache Airflow CNCF Kubernetes Provider und Apache Airflow Amazon Provider haben die Entwickler jeweils eine Sicherheitslücke geschlossen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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