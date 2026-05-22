Apache Aktie
WKN: 857530 / ISIN: US0374111054
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22.05.2026 09:35:00
Apache-Airflow-Komponenten: Angreifer können Datenbank modifizieren
In Apache Airflow CNCF Kubernetes Provider und Apache Airflow Amazon Provider haben die Entwickler jeweils eine Sicherheitslücke geschlossen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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