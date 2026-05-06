Apache Aktie
WKN: 857530 / ISIN: US0374111054
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06.05.2026 13:28:00
Apache HTTP Server: Hochriskante Lücken ermöglichen Einschleusen von Schadcode
Im Apache HTTP Server 2.4.67 stopfen die Entwickler mehrere Sicherheitslücken, die teils das Einschleusen von Schadcode ermöglichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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