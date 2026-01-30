Apar Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Apar Industries gab am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 52,01 INR gegenüber 43,55 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 54,80 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Apar Industries 47,16 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at