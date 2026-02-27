APi Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

APi Group äußerte sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

APi Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,12 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,417 USD ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 2,09 Milliarden USD erwartet.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,690 USD gegenüber -0,560 USD im Vorjahr verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,02 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 7,91 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at