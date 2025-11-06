Aplab: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aplab veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 173,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 138,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at