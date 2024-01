Apple-Aktie mit Gewinnen: Hochstufung durch Bank of America

Die Apple-Aktie gerät am Donnerstag in den Blick der Anleger.

Die zuletzt schwächelnden Papiere von Apple stiegen als Dow-Spitzenreiter um 2,8 Prozent auf 187,80 US-Dollar. Zuvor hatte die Bank of America die Titel des Technologiekonzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 208 auf 225 US-Dollar angehoben. Nach der zuletzt unterdurchschnittlichen Kursentwicklung dürften viele Risiken in den Erwartungen enthalten sein, schrieb Analyst Wamsi Mohan. Der Experte sieht für Apple zudem Wachstumspotenzial in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Virtuelle Realität.

NEW YORK (dpa-AFX)