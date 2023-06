Apple Aktienanalyse: Apple Vision Pro - the next big thing? Was kommt nach dem Allzeithoch? Aktuelle Analysen und Charttechnik





Apple Inc. ist ein multinationaler Technologiekonzern mit Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien. Das Unternehmen wurde am 1. April 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne gegründet und hat seitdem eine herausragende Rolle in der Technologiebranche eingenommen.





Apple ist bekannt für seine innovativen Produkte, darunter das iPhone, das iPad, den Mac, die Apple Watch und andere elektronische Geräte. Das Unternehmen zeichnet sich durch sein elegantes Design, seine Benutzerfreundlichkeit und seine Integration von Hardware, Software und Dienstleistungen aus. In vielen dieser Produkte wurde die Innovation zum Standard der Branche, sodass auch für die Zukunft die Erwartungshaltung an den Konzern hoch bleiben dürfte.





Eines der markantesten Merkmale von Apple-Produkten ist das Betriebssystem iOS, das auf dem iPhone und dem iPad läuft. Es bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, eine breite Palette von Apps und eine nahtlose Integration mit anderen Apple-Geräten und Diensten.





Darüber hinaus ist Apple auch für seine Computersparte bekannt. Der Macintosh-Computer hat eine treue Anhängerschaft aufgrund seiner Leistung, Stabilität und Benutzerfreundlichkeit. Mit der Einführung des M1-Chips hat Apple eine eigene Prozessorarchitektur entwickelt, die ihre Computer leistungsfähiger und energieeffizienter macht. Der M2 gilt nun bereits als Weiterentwicklung und wird in vielen Modellen, darunter seit diesem Monat auch im MacBook Air, verbaut. Genau dies war eine der Neuerungen, die auf der Entwicklerkonferenz vorgestellt wurden.





Viel mehr Aufmerksamkeit bekam jedoch das neuste Produkt - die Vision Pro, eine Datenbrille für umfangreiche Anwendungen. Welche dies genau sind, skizzieren wir für Sie in diesem Video ausführlich und bringen erste Gedanken dazu auf den Schirm. Ob der Preis mit 3.500 US-Dollar gerechtfertigt ist, muss der Markt zeigen. Da das Produkt erst im Jahr 2024 in die Läden kommen soll, ist Geduld gefragt.





Neben der Hardware entwickelt Apple auch Software und Dienstleistungen. Der App Store bietet eine Vielzahl von Apps für verschiedene Zwecke, während Apple Music ein Streaming-Service für Musikliebhaber ist. iCloud ermöglicht die Speicherung und Synchronisierung von Daten über alle Apple-Geräte hinweg, und Apple Pay bietet eine sichere und bequeme Möglichkeit, Zahlungen mit dem iPhone oder der Apple Watch zu tätigen.





Mit einem starken Markenimage und einer treuen Kundenbasis hat sich Apple zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt entwickelt. Es hat eine globale Präsenz mit Geschäften in vielen Ländern und Millionen von Kunden auf der ganzen Welt.





Apple bleibt bestrebt, Innovationen voranzutreiben und die Art und Weise, wie Menschen Technologie nutzen, zu verändern. Mit jedem neuen Produkt und jeder neuen Funktion setzt das Unternehmen neue Maßstäbe und prägt die Zukunft der Technologiebranche.





Dieser Mix und das neue Produkt brachten den Aktienkurs am Tag der Produktpräsentation auf ein neues Allzeithoch. Die Konsolidierung erfolgte sofort. Ist dies nur eine Korrektur oder der Zenit bereits erreicht? In dieser kritischen Analyse mit Blick auf mehrere fundamental Daten erfahren Sie dies!





Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



