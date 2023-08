Apple Aktienanalyse: Überzeugende Zahlen! Neue Produkte und KI als Wachstumstreiber?





Die Firma Apple Inc. ist ein international renommierter Technologie- und Elektronikhersteller mit Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien. Gegründet im Jahr 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne, hat Apple eine bemerkenswerte Entwicklung von einem Garagen-Startup zu einem der weltweit führenden Unternehmen in der Technologiebranche durchgemacht.





Apple ist bekannt für seine innovativen Produkte, die Design, Technologie und Benutzerfreundlichkeit vereinen. Zu den bekanntesten Produkten von Apple gehören das iPhone, das iPad, der Mac-Computer, die Apple Watch und die AirPods. Diese Produkte haben nicht nur den Markt verändert, sondern auch die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren, arbeiten und unterhalten werden. Es soll eine Datenbrille im kommenden Jahr folgen und auch am Thema KI wird gearbeitet, wie Steve Jobs auf der Pressekonferenz zu den aktuellen Quartalszahlen äußerte.





Ein zentrales Merkmal von Apple ist das Betriebssystem iOS, das auf den meisten mobilen Geräten des Unternehmens läuft, sowie macOS, das auf Mac-Computern zu finden ist. Die nahtlose Integration zwischen den Geräten und Betriebssystemen ermöglicht es den Nutzern, reibungslos zwischen ihren Apple-Geräten zu wechseln und auf ihre Daten zuzugreifen.









Ein weiteres herausragendes Merkmal von Apple ist das App Store-Ökosystem, das Entwicklern die Möglichkeit bietet, Anwendungen und Spiele für Apple-Geräte zu erstellen und zu veröffentlichen. Dies hat zu einer enormen Vielfalt an Anwendungen geführt, die den Nutzern eine breite Palette von Funktionen und Unterhaltung bieten. Es sorgt letztlich auch dafür, dass bei den Apple-Services mit einem Abo die Marke von einer Milliarde Nutzer:innen in diesem Quartal überschritten wurde. Das ist Weltrekord!





Neben seinen Produkten setzt sich Apple auch für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein. Das Unternehmen strebt danach, erneuerbare Energien zu nutzen, recycelbare Materialien zu verwenden und seine Produkte energieeffizient zu gestalten. So wurden vor wenigen Quartalen erstmals Geräte nur noch ohne Ladekabel ausgeliefert, da es weltweit bereits genug davon gibt.





Insgesamt hat Apple eine unvergleichliche globale Fangemeinde, die auf die neuesten Entwicklungen und Produkte des Unternehmens gespannt ist. Mit seiner Kombination aus Design, Innovation und Benutzererlebnis bleibt Apple eine treibende Kraft in der Technologiewelt. Im September darf man sich wohl auf die nächste Generation des iPhone freuen. Dies wird zumindest spekuliert und wir blicken neben diesen Intervallen natürlich im Video auch auf die Entwicklung der einzelnen Sparten, die in den Quartalszahlen nicht alle ein Wachstum zeigten.





Entsprechend schwach war die Aktie in der ersten Reaktion. Mit dem Freestoxx-Tool schätzt Roland Jegen die weitere Entwicklung mit Trading-Ideen entsprechend ein.





Apple-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:













Das Video zur Apple Analyse





Im Format „US-Aktien im Fokus“ nehmen Roland Jegen und Andreas Bernstein regelmäßig US-Aktien näher unter die Lupe. Heute ist Apple das Thema des Tages, anbei das Video:





Die Analysen konzentrieren sich dabei sowohl auf Fundamentaldaten als auch auf die Charttechnik. Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights erhalten Sie in unserem Video!









Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



Der obige Text spiegelt die Meinung des jeweiligen Kolumnisten wider. Die finanzen.net GmbH übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung und schließt jegliche Regressansprüche aus.