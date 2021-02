Apple auf der Suche nach Mitarbeiter für Project Titan - kommt das Apple Car nun doch?

• Apple-Car vermutlich bis 2024 auf der Straße• Anscheinend neuer Meilenstein bei Project Titan erreicht• Viele Fragen weiterhin offen

Medienberichten zufolge rief Apple-Chef Tim Cook das Project Titan schon 2014 ins Leben und inzwischen sind die Hinweise eindeutig: Das Apple-Car wird kommen. Ob es am Ende allerdings ein eigenes Apple-Car werden wird oder ob die Entwicklung einer selbstfahrenden Technologie das Hauptziel ist, bleibt weiterhin unklar.

Project Titan - Mitarbeiter gesucht

Gerüchten zufolge soll das Apple-Car 2024 endlich losfahren können. Dass der Konzern aus Cupertino intensiver an der Vollendung dieses Projekts arbeitet, zeigen auch eine Vielzahl von Stellenausschreibungen. Wie Analysten von GlobalData herausgefunden haben, suchte Apple im Jahr 2020 verstärkt nach Mitarbeitern in Bereichen wie beispielsweise Sicherheits- und Assistenzsystemen, Fahrzeug-Software oder Antriebssteuerung.

"Die Job-Analytics-Datenbank von GlobalData zeigt, dass Apple bestimmte Stellenausschreibungen erstellt hat, die eng mit der Entwicklung proprietärer Software und der Batterietechnologie zusammenhängen", bestätigt auch Ajay Thalluri, Business Fundamentals Analyst, laut der Mitteilung von GlobalData.

Laut der Analyse schrieb Apple im Jahr 2020 über 300 Stellen für die sogenannte "Special Project Group" (SPG) aus, die sich mit innovativen Projekten beschäftigen soll. Allein 50 Stellenausschreibungen sollen mit der Erfahrung von digitalen Autos und der Drahtlos-Technologie zusammenhängen, mit der Autos unter anderem mit Apple-Geräten entsperrt werden könnten. Seit August wurden außerdem vermehrt Stellen ausgeschrieben, für die Kenntnisse in der Elektrotechnik erforderlich sind.

Neue Führung für Project Titan

Wie Bloomberg Anfang Dezember 2020 berichtete, wurde Project Titan unter eine neue Führung gestellt, demnach soll Apples KI-Chef John Giannandrea die Leitung übernommen haben. Das könnte darauf hindeuten, dass nun die Einbindung der KI-Technologie gestartet wird und ein neuer Meilenstein erreicht werden konnte.

Wo das eigentliche Ziel des Technologie-Riesen mit Project Titan liegt, bleibt aber unklar. Zwar soll der Fokus auf der Entwicklung einer Software liegen, mit der Autohersteller ihre neuen Modelle ausrüsten können, allerdings arbeiten inzwischen alle großen Autobauer an eigenen Plattformen für das autonome Fahren. Wie die Internetseite t3n.de berichtete, hat VW sogar eine eigene Car-Software-Einheit mit rund 10.000 Mitarbeitern gegründet, um ein eigenes VW-Betriebssystem zu entwickeln.

Skeptiker gehen dementsprechend davon aus, dass Apple die Abnehmer einer Software zum autonomen Fahren fehlen werden, da vermutlich keiner der großen Autobauer die Kontrolle über wichtige Bereiche wie die Steuerung der Hardware abgeben würde.

Viele offene Fragen

In welcher Form das Apple-Car auf den Markt kommt, ist und bleibt ungewiss, da Apple weiter jegliche Stellungnahme verweigert. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei Insider vermeldet, soll es aber bis 2024 so weit sein. Mitte 2018 wurde durch ein Gerichtsverfahren gegen zwei ehemalige Apple-Mitarbeiter bekannt, dass rund 5.000 Menschen an Project Titan arbeiten sollen.

Außerdem ist in der bereits erwähnten Reuters-Meldung von einem "Durchbruch bei der Batterietechnologie" die Rede. Damit wäre Apple auf dem gleichen Kurs wie Elon Musk mit Tesla, der auf dem Battery Day im September 2020 einen ähnlichen Kurs vorstellte. Dem Bericht zu Folge soll die neue Apple-Batterie weniger kosten und gleichzeitig mehr Reichweite haben. Inwieweit Apple hier einen Vorsprung vor der Konkurrenz hat bleibt allerdings ungewiss.

Felix Spies / Redaktion finanzen.at