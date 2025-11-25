Samsung Aktie
WKN: 888322 / ISIN: KR7005930003
|
26.11.2025 00:04:42
Apple set to become world’s top phone maker, overtaking Samsung
The upcoming 2026 debut of a foldable iPhone and a budget-friendly iPhone 17e will both help salesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Samsungmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|21 160,00
|6,17%
|Apple Inc.
|240,45
|0,19%
|Samsung
|99 300,00
|2,69%
|Samsung ADRs
|1 122,00
|1,81%
|Samsung Electronics Co Ltd Pfd Shs Non-Voting
|74 900,00
|3,17%
|Samsung GDRS
|1 495,00
|4,55%