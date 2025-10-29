Ausblick: Samsung stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Samsung wird demnächst die Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlichen - die Analystenschätzungen.

Samsung wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1413,18 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Samsung noch ein Gewinn pro Aktie von 1440,00 KRW in den Büchern gestanden.

30 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 84.938,73 Milliarden KRW - das würde einem Zuwachs von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 79.098,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 34 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5040,71 KRW je Aktie, gegenüber 4950,00 KRW je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 34 Analysten durchschnittlich auf 322.976,39 Milliarden KRW fest. Im Vorjahr waren noch 300.870,90 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

