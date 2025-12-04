Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
04.12.2025 15:03:14
Apple unveils the winners of the 2025 App Store Awards
Apple announces the winners of the 2025 App Store Awards, recognizing 17 apps and games for their technical ingenuity and lasting cultural impact.
|04.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|21 490,00
|-1,38%
|Apple Inc.
|240,75
|0,52%
|Winners Inc Registered Shs
|0,00
|0,00%
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX und DAX mit freundlichem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag leicht aufwärts, während auch der deutsche Leitindex einen festeren Start verbucht. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.