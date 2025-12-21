Link Aktie
Apples erster Partner: Vor 50 Jahren eröffnet der Byte Shop
Im Dezember 1975 öffnet in Kalifornien der erste Byte Shop. Ohne diese spätere Computerhandelskette wäre Apple heute vielleicht in Vergessenheit geraten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
