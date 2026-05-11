Applied BioCode: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Applied BioCode hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 TWD. Im Vorjahresviertel waren -0,350 TWD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Applied BioCode mit einem Umsatz von insgesamt 217,1 Millionen TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,0 Millionen TWD erwirtschaftet worden waren, um 80,95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at