Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
|
02.11.2025 13:27:34
Applied Digital Director Sells $2.6 Million in Stock Amid 400% Rally
Chuck Hastings, a director at Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD), reported selling 75,000 shares of the AI data center firm in multiple open-market transactions on Wednesday and Friday, according to an SEC Form 4 filing.The transaction value is based on the SEC Form 4 weighted average purchase price, while the post-transaction value is based on the price as of market close on Friday.What proportion of Chuck Hastings' direct holdings was sold in this transaction?This disposition represented 15% of his direct ownership immediately before the trades.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Co Ltdmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Applied Co Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|3 910,00
|0,51%
|Applied Digital Corporation Registered Shs
|29,30
|-2,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.