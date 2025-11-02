Applied Aktie

Applied für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001

02.11.2025 13:27:34

Applied Digital Director Sells $2.6 Million in Stock Amid 400% Rally

Chuck Hastings, a director at Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD),  reported selling 75,000 shares of the AI data center firm in multiple open-market transactions on Wednesday and Friday, according to an SEC Form 4 filing.The transaction value is based on the SEC Form 4 weighted average purchase price, while the post-transaction value is based on the price as of market close on Friday.What proportion of Chuck Hastings' direct holdings was sold in this transaction?This disposition represented 15% of his direct ownership immediately before the trades.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
