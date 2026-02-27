Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
Applied Digital's $16 Billion Pipeline Has a Hidden Weakness
Applied Digital (NASDAQ: APLD) is in an enviable position among companies in the artificial intelligence space. The data center developer has $16 billion in contracted lease revenue.To the company's bulls, that number is key to its investment thesis. It suggests years of locked-in cash flow and a level of security that helps investors sleep at night.But dig a little deeper, and the cracks emerge. There is a major weakness at its heart: counterparty risk -- that is, the money is only "guaranteed" if the company on the other side of the deal can pay the rent.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
