Applied Aktie
WKN DE: A0JDDR / ISIN: JP3122630001
|
02.07.2026 17:16:00
Applied Materials Is Silently Powering the AI Boom. Here's Why.
Nvidia and Micron Technology have drawn significant investor attention as they power AI infrastructure, but savvy investors may also want to turn some of that attention to Applied Materials (NASDAQ: AMAT). Applied Materials doesn't make chips, but it designs vital equipment that chipmakers use to create their chips.In short, Applied Materials is an enabler of chipmakers, but that's not the only thing you need to know when deciding if the stock is a good buying opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Co Ltd
Analysen zu Applied Co Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 090,00
|0,74%
|Applied Materials Inc.
|555,20
|6,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street findet kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.