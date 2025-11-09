ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

AppLovin Aktie

WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080

09.11.2025 22:00:00

AppLovin Beats Earnings, but the SEC Investigation Is the Real Story Investors Should Be Watching

AppLovin (NASDAQ: APP) posted its third-quarter earnings report on Nov. 5. The adtech company's revenue surged 68% year over year to $1.41 billion and exceeded analysts' expectations by $70 million. Its adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) jumped 90% to $1.16 billion, while its earnings per share (EPS) rose 96% to $2.45 and cleared the consensus forecast by $0.06.Those year-over-year growth rates notably exclude its mobile gaming business, which it sold to Tripledot Studios this July, from both periods. On a sequential basis, it expects its revenue to rise 12% to 14% in the fourth quarter as its adjusted EBITDA increases 11% to 14%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
