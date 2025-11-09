AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|
09.11.2025 22:00:00
AppLovin Beats Earnings, but the SEC Investigation Is the Real Story Investors Should Be Watching
AppLovin (NASDAQ: APP) posted its third-quarter earnings report on Nov. 5. The adtech company's revenue surged 68% year over year to $1.41 billion and exceeded analysts' expectations by $70 million. Its adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) jumped 90% to $1.16 billion, while its earnings per share (EPS) rose 96% to $2.45 and cleared the consensus forecast by $0.06.Those year-over-year growth rates notably exclude its mobile gaming business, which it sold to Tripledot Studios this July, from both periods. On a sequential basis, it expects its revenue to rise 12% to 14% in the fourth quarter as its adjusted EBITDA increases 11% to 14%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu AppLovin Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AppLovin Corp
|550,90
|1,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.