Apollo Global Management LLC Aktie

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WKN DE: A1H8HC / ISIN: US0376123065

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15.10.2026 14:37:48

Apterra Infrastructure Names Josh Mintz CFO

(RTTNews) - Apterra Infrastructure Capital, an affiliate of Apollo Global Management Inc. (APO), on Thursday announced the appointment of Josh Mintz as Chief Financial Officer. The company provides financing across renewable energy, conventional power, midstream energy, digital infrastructure and transportation.

Mintz brings more than 15 years of experience in financial services. He will report to Co-CEOs Michael Pantelogianis and Ralph Cho.

Prior to joining Apterra, Mintz had served as CFO of DWS Group's U.S. Infrastructure Debt business, overseeing finance and operations.

In premarket activity, the shares of Apollo Global were trading 12 cents or 0.11 percent lower at 113.27 on the New York Stock Exchange.

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