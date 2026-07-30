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30.07.2026 06:31:29
Aquarius Surgical Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Aquarius Surgical Technologies hat am 27.07.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Aquarius Surgical Technologies hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,020 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aquarius Surgical Technologies ein EPS von -0,040 CAD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das Geschäftsjahr wurde auf 0,09 Millionen CAD beziffert. Im Vorjahr hatte ein identischer Umsatz von 0,09 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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